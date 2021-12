Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse des valeurs technologiques et bancaires, de Biogen, de FedEx et d'UPS)

PARIS, 17 décembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse d'environ 0,3% pour le Dow Jones, 0,7% pour le Standard & Poor's 500 et 1% pour le Nasdaq :

* Les poids lourds de la technologie, particulièrement sensibles à l'évolution des taux d'intérêts, reculent encore en avant-Bourse vendredi après les annonces de la Réserve fédérale américaine qui ouvrent la voie à un resserrement monétaire: TESLA, APPLE, META PLATFORMS, AMAZON ET MICROSOFT perdent entre 0,5% et 1,3% dans les transactions avant l'ouverture de Wall Street.

* Les valeurs bancaires comme BANK OF AMERICA, CITIGROUP ET JPMORGAN CHASE & CO avancent chacune d'environ 0,4%, dans la perspective d'un relèvement par trois fois des taux d'intérêt aux Etats-Unis l'an prochain.

* ORACLE, CERNER - Le géant américain des logiciels professionnels est en discussions pour racheter Cerner, une société spécialisée dans la gestion et l'infrastructure informatique médicales, dans le cadre d'une opération évaluée à 30 milliards de dollars (26,5 milliards d'euros), a rapporté jeudi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. L'action Cerner bondit de 15,7% dans les transactions en avant-Bourse, tandis que le titre Oracle recule de 3,2%.

* FEDEX CORP - Le groupe de messagerie prend 5,7% en avant-Bourse après avoir rétabli jeudi sa prévision de bénéfice pour 2022, malgré les pénuries persistantes de main-d'oeuvre qui ont pesé sur ses résultats pour la période cruciale des fêtes de fin d'année. Son concurrent UNITED PARCEL SERVICE avance de 2,1%.

* TESLA - Elon Musk, le directeur général de Tesla, a vendu depuis début novembre pour environ 14 milliards de dollars de ses actions dans le constructeur automobile, selon des avis boursiers.

* META PLATFORMS - La Federal Trade Commission (FTC), la Commission fédérale américaine du commerce, a ouvert une enquête approfondie sur le projet de rachat par Meta Platforms, la maison mère de Facebook, de Supernatural, une application de fitness basée sur la réalité virtuelle, pour un montant de 400 millions de dollars (353 millions d'euros), a rapporté jeudi le site spécialisé The Information.

* KKR - Le fonds d'investissement américain va racheter à Orix sa filiale de logiciels de comptabilité pour PME Yayoi pour un montant non dévoilé, a déclaré vendredi le groupe financier japonais.

* BIOGEN recule de 1,6% en avant-Bourse après le rejet par l'Agence européeenne des médicaments de sa demande de mise sur le marché de l'Aduhelm (aussi appelé Aducanumab), son traitement contre la maladie d'Alzheimer.

* PFIZER, BIONTECH - Les Etats membres de l'Union européenne se sont mis d'accord pour commander plus de 180 millions de doses du vaccin contre le COVID-19 spécifiquement adapté au variant Omicron que les deux laboratoires développent, a annoncé vendredi la Commission européenne. Par ailleurs, le comité consultatif national d'éthique (CCNE) en France a approuvé l'élargissement de la vaccination contre le COVID-19 à l'ensemble des enfants âgés de cinq à onze ans.

* MODERNA - Le vaccin contre le COVID-19 de Moderna est jusqu'à quatre fois plus susceptible de provoquer une inflammation du muscle cardiaque, un effet secondaire très rare, que son concurrent développé par le duo Pfizer et BioNetch , selon une étude danoise publiée jeudi soir dans le British Medical Journal.

* MERCK & CO, GILEAD - L'Agence européenne des médicaments (EMA) ne se prononcera sur le traitement par voie orale contre le COVID-19 de Merck qu'après Noël, a déclaré vendredi une source. Une décision de l'EMA sur l'antiviral de Gilead sera en revanche prise avant Noël, a dit cette même source.

* AMAZON - Deux actionnaires d'Amazon ont demandé au géant américain du commerce en ligne de dévoiler ses pratiques en matière de fiscalité et les éventuels risques encourus par les investisseurs, a déclaré vendredi la société de conseil aux actionnaires PIRC alors que la pression pour une plus grande transparence s'intensifie sur les multinationales.

* MICROSOFT - Bing, l'un des rares moteurs de recherche sur internet étrangers autorisés en Chine, va suspendre pendant 30 jours la fonction d'auto-suggestion lors d'une requête en ligne à la demande des autorités, a déclaré vendredi Microsoft.

* FUTU HOLDINGS, UP FINTECH HOLDING - Les autorités chinoises vont interdire aux sociétés de courtage en ligne comme Futu Holdings et UP Fintech Holding de proposer des services de trading "offshore" à des clients en Chine continentale en raison d'inquiétudes sur la sécurité des données et des sorties de capitaux, ont déclaré à Reuters des sources proches du dossier.

* RIVIAN AUTOMOTIVE - Le constructeur de véhicules électriques, soutenu par Amazon, a publié jeudi soir une perte nette de 1,2 milliard de dollars (1,06 milliard d'euros) au titre du troisième trimestre. Le groupe a par ailleurs annoncé son intention d'investir 5 milliards de dollars dans une usine en Géorgie, son deuxième site aux Etats-Unis. L'action Rivian dévisse de 9,8% dans les transactions en après-Bourse. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)