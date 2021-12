Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, précisions sur Apple, Alphabet et cours en avant-Bourse de Tesla, Novavax)

PARIS, 14 décembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture pratiquement inchangée pour le Dow Jones, tandis que le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq pourraient débuter en baisse respectivement de 0,3% et 0,6% :

* APPLE - Le groupe américain, qui a frôlé lundi la barre symbolique des 3.000 milliards de dollars (2.660 milliards d'euros) de capitalisation boursière, pourrait atteindre mardi ce niveau. L'action est indiquée en hausse d'environ 1% à la Bourse de Francfort.

* APPLE, ALPHABET - La Competition and Markets Authority, autorité britannique de la concurrence, a déclaré mardi qu'Apple et Google, filiale d'Alphabet, exerçaient une emprise sur la manière dont les consommateurs utilisent leur téléphone, ce qui supprime de fait un réel choix en matière d'"éco-système".

* TESLA - Elon Musk, le directeur général de Tesla, a vendu pour près de 13 milliards de dollars (11,4 milliards d'euros) de ses actions dans le groupe automobile depuis novembre, dont 906 millions de dollars lundi, montrent des avis boursiers. Par ailleurs, Elon Musk a déclaré mardi que Tesla autoriserait désormais le "dogecoin", une cryptomonnaie, comme moyen de paiement, dans le cadre d'un test. L'action Tesla recule de 2% en avant-Bourse.

* KKR - Le fonds d'investissement américain, qui a fait une offre de rachat de 10,8 milliards d'euros sur Telecom Italia sur laquelle le conseil d'administration de sa cible ne s'est pas encore prononcé, a déclaré lundi qu'il n'avait pas fixé de date butoir pour la consultation des livres de comptes de l'opérateur italien.

* ALTICE USA - Patrick Drahi, le fondateur d'Altice, a annoncé mardi avoir porté à 18% sa participation dans BT, mettant le gouvernement britannique sur la défensive même si l'homme d'affaires franco-israélien a dit ne pas avoir l'intention de prendre le contrôle de l'opérateur télécoms britannique.

* MGM RESORTS INTERNATIONAL - L'opérateur américain de casinos a annoncé lundi la vente de ses actifs d'hôtel et casino Mirage à Las Vegas au groupe Hard Rock International pour un montant de 1,08 milliard de dollars (954 millions d'euros).

* NETFLIX, DISNEY ET AMAZON - Le groupe américain de vidéos à la demande a réduit de 60% à 199 roupies (2,3 euros) par mois le tarif de base de son offre de "streaming" en Inde, première baisse depuis le lancement du service il y a cinq ans dans ce pays, afin de faire face à la concurrence de Disney et d'Amazon.

* NOVAVAX - Le Serum Institute of India, l'un des plus grands fabricants de vaccins au monde, prévoit de lancer dans six mois en Inde la production du vaccin contre le COVID-19 de Novavax destiné aux enfants. L'action prend 2% en avant-Bourse.

* MODERNA va produire par an, à compter de 2024, jusqu'à 100 millions de doses de son vaccin contre le COVID-19 en Australie, pays dans lequel le laboratoire américain a implanté l'une de ses plus importantes usines en dehors des Etats-Unis et de l'Europe, a annoncé le Premier ministre australien Scott Morrison.

* ARENA PHARMACEUTICALS - Citigroup a abaissé sa recommandation sur le titre à "neutre" contre "acheter" au lendemain de l'annonce du rachat du laboratoire par PFIZER pour un montant de 6,7 milliards de dollars (5,9 milliards d'euros).

* ADOBE - JP Morgan abaisse son conseil sur le titre à "neutre" contre "surpondérer".

* AKAMAI TECHNOLOGIES - JP Morgan abaisse sa recommandation sur la valeur à "sous-pondération" contre "neutre".

* BEYOND MEAT - Piper Sandler a relevé sa recommandation sur la valeur à "neutre" contre "sous-pondération", avec un objectif de cours porté de 61 dollars à 64.

* ZSCALER - JP Morgan abaisse sa recommandation sur le titre à "sous-pondération" contre "neutre". (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)