Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Pfizer/Arena et cours en avant-Bourse de Ford et Bluebird)

PARIS, 13 décembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en progression d'environ 0,2% pour le Dow Jones et le Standard & Poor's 500, tandis que le Nasdaq pourrait débuter en hausse d'environ 0,4%:

* APPLE - JP Morgan a relevé son objectif de cours sur Apple à 210 dollars contre 180, estimant que le groupe américain devrait lancer en 2022 un iPhone SE doté de la 5G, ce qui lui permettrait de doper sa production de combinés de 30 millions d'exemplaires supplémentaires pour un total de 250 millions d'unités l'an prochain. L'action Apple a clôturé vendredi à un niveau record, à 179,45 dollars, très proche des 3.000 milliards de dollars (2.662,6 milliards d'euros) de capitalisation boursière.

* PFIZER, ARENA PHARMA - Les deux laboratoires ont annoncé lundi le rachat du second par le premier pour un montant de 6,7 milliards de dollars (5,9 milliards d'euros) dans le cadre d'une opération qui permettra à Pfizer de se renforcer dans les traitements contre le cancer et les maladies inflammatoires. L'action Arena s'envole de 92% à 95,9 dollars en avant-Bourse.

* BLUEBIRD - La société de biotechnologie bondit de 14,5% dans les transactions avant l'ouverture de Wall Street après avoir déclaré que des essais cliniques de son traitement par thérapie génique montraient une réponse soutenue chez les patients atteints de drépanocytose.

* FORD - L'action du constructeur automobile avance de 0,1% en avant-Bourse à 21,48 dollars, son niveau le plus élevé en 20 ans, après l'annonce vendredi par le groupe d'un objectif visant à tripler sa production de Mustang Mach-E, un SUV électrique, à 200.000 unités par an d'ici 2023 pour l'Amérique du Nord et l'Europe.

* MICROSOFT, NUANCE COMMUNICATIONS - L'autorité britannique de la concurrence a annoncé lundi son intention d'ouvrir une enquête sur le projet de rachat de Nuance par Microsoft pour un montant de 16 milliards de dollars (14,2 milliards d'euros).

* AMAZON - Un entrepôt d'Amazon dans l'Illinois a été touché par les puissantes tornades qui ont frappé vendredi et samedi six Etats du centre-est des Etats-Unis, faisant au moins 100 morts.

* LOCKHEED MARTIN - Le département d'Etat américain a donné son feu vert à la vente éventuelle à la Grèce par les Etats-Unis de quatre frégates MMSC (Multi-Mission Surface Combatant), fabriqués par Lockheed Martin, pour un montant de 6,9 milliards de dollars (6,1 milliards d'euros environ), annoncé vendredi le Pentagone.

* MCDONALD'S - La chaîne de restauration rapide va recruter 12.000 personnes et ouvrir 200 nouveaux restaurants en Italie d'ici 2025, a déclaré le directeur général de la filiale italienne du groupe, Dario Baroni, rapporte lundi le supplément Affari&Finanza du quotidien La Repubblica.

* COCA-COLA - JP Morgan relève sa recommandation sur la valeur à "surpondérer" contre "neutre", avec un objectif de cours porté de 59 dollars à 63. L'action Coca-Cola avance de 0,8% en avant-Bourse.

* CISCO - JP Morgan a retiré le titre de sa "analyst focus list", un ensemble de valeurs jugées intéressantes à l'achat.

* DELL TECHNOLOGIES - JP Morgan a retiré la valeur de sa "analyst focus list".

* QUALCOMM - JP Morgan a intégré le titre dans sa "analyst focus list". (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)