Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, valeurs bancaires et cours en avant-Bourse de Ford)

PARIS, 8 décembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en légère baisse d'environ 0,1% pour le Dow Jones, tandis que le Standard & Poor's 500 pourrait débuter quasiment stable et le Nasdaq gagner 0,3% :

* Les valeurs bancaires baissent dans les échanges en avant-Bourse sur fond de recul des rendements obligataires: JPMORGAN CHASE & CO, WELLS FARGO & CO, GOLDMAN SACHS GROUP, MORGAN STANLEY, CITIGROUP et BANK OF AMERICA cèdent entre 0,4% et 0,8%.

* APPLE - La production des différents modèles d'iPhone 13 d'Apple a diminué de 20% en septembre et en octobre par rapport à ce qui était initialement prévu en raison notamment des perturbations sur les chaînes d'approvisionnement et des pénuries de courant en Chine, rapporte le quotidien économique japonais Nikkei, citant des sources proches du dossier. Par ailleurs, Credit Suisse entame le suivi d'Apple à "neutre" avec un objectif de cours à 150 dollars.

* PFIZER, BIONTECH - Le vaccin développé par les deux laboratoires pourrait ne protéger que partiellement contre le variant Omicron du coronavirus, a déclaré mardi Alex Sigal, professeur à l'Africa Health Research Institute en Afrique du Sud. L'action Pfizer recule de 3% en avant-Bourse et celle de BioNTech de 5,1%.

* STANLEY BLACK & DECKER - Le groupe suédois Securitas a annoncé mercredi avoir conclu un accord en vue du rachat des activités de sécurité électronique de son concurrent américain Stanley Black & Decker pour 3,2 milliards de dollars (2,8 milliards d'euros), sa plus importante acquisition à ce jour.

* META PLATFORMS - La maison mère de Facebook a annoncé mercredi vouloir bannir de toutes ses plates-formes les activités contrôlées par l'armée birmane, qui a pris le pouvoir dans le pays le 1er février.

* FORD MOTOR a annoncé son intention d'investir 900 millions de dollars (797 millions d'euros) dans la modernisation de ses usines en Thaïlande, où sont produits notamment les pick-up Ranger et les SUV Everest. L'action Ford prend 0,45% en avant-Bourse.

* DIDI GLOBAL - Plusieurs fonds spéculatifs pourraient avoir perdu des millions de dollars en investissant sur Didi Global, dont le cours de Bourse s'est effondré depuis que le géant chinois des services de VTC a annoncé vendredi son intention de se retirer de Wall Street pour être coté à Hong Kong, montrent des avis boursiers.

* VISA a annoncé mercredi le lancement d'un service mondial de conseil en cryptographie à destination des banques et des commerces dans un contexte d'intérêt croissant pour les monnaies numériques.

* BLACKROCK - Le numéro un mondial de la gestion d'actifs a ajouté Bank of New York Mellon, Citigroup et JPMorgan Chase & Co comme dépositaires des 2.300 milliards de dollars de fonds indiciels (ETF) de sa filiale iShares afin de se diversifier au-delà de son partenaire de longue date State Street.

* IBM - Credit Suisse entame le suivi de la valeur à "surperformance" avec un objectif de cours à 164,29 dollars. (Reportage Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault et Marc Angrand)