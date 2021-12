Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse de Merck, Salesforce et Nio, recommandation sur Immunogen)

PARIS, 1er décembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse d'environ 0,8% pour le Dow Jones, 1,1% pour le Standard & Poor's 500 et 1,3% pour le Nasdaq :

* MERCK - Un panel d'experts conseillant la Food and Drug Administration, l'autorité sanitaire aux Etats-Unis, a recommandé mardi l'autorisation en urgence du traitement antiviral contre le COVID-19 développé par le laboratoire, ouvrant potentiellement la voie au premier traitement par voie orale contre la maladie homologué aux Etats-Unis. L'action Merck bondit de 5,3% en avant-Bourse.

* PFIZER, BIONTECH - La campagne de vaccination contre le COVID-19 chez les enfants de 5 à 11 ans, avec le vaccin développé par Pfizer et BioNTech, débutera au sein de l'Union européenne le 13 décembre, soit avec une semaine d'avance, a fait savoir mercredi Jens Spahn, le ministre allemand de la Santé.

* SALESFORCE a annoncé mardi anticiper un bénéfice pour le trimestre en cours inférieur aux attentes de Wall Street en raison de l'intensification de la concurrence d'acteurs comme MICROSOFT, ce qui fait chuter son action de 6% en avant-Bourse.

* MONDELEZ - Dirk Van de Put, le PDG du groupe agroalimentaire, a déclaré à Reuters que la version sans sucre de ses biscuits Oreo, lancée en Chine en août dernier, avait reçu un accueil "un peu décevant" malgré la tendance actuelle pour des produits dits "sains".

* AMAZON - Letitia James, la procureure générale de l'Etat de New York, a demandé mardi à un juge de l'Etat de nommer un expert pour superviser la sécurité des salariés dans un centre de logistique d'Amazon à New York, évoquant un allègement par le distributeur des mesures contre le COVID-19 qui étaient déjà jugées "insuffisantes".

* ALPHABET - Google, filiale d'Alphabet, a annoncé mercredi qu'il interdirait toute publicité politique sur sa plate-forme aux Philippines entre le 8 février et le 9 mai 2022 dans le cadre de l'élection présidentielle qui doit permettre de désigner un successeur à Rodrigo Duterte.

* QUALCOMM a dévoilé mardi une nouvelle puce haut de gamme baptisée Snapdragon 8 Gen 1 qui équipera des smartphones sous Android et permettra, selon le fondeur, d'afficher de meilleures graphismes et de réaliser des photos plus nettes que les puces concurrentes.

* NIO - Le constructeur chinois de véhicules électriques gagne 4% en avant-Bourse à la faveur de ses livraisons de véhicules, ressorties sur un an en hausse de 105,6% en novembre, à 10.878 unités.

* ENERGY - Green Investment Group, filiale de l'australien Macquarie, s'est associée à Engie et à l'américain Fluence Energy pour mettre au point un système de stockage d'énergie sur batterie en Australie, ont annoncé mercredi les trois entreprises.

* IMMUNOGEN - Jefferies a relevé sa recommandation sur la valeur à "acheter" contre "conserver", avec un objectif de cours porté de 7 à 12 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)