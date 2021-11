Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec valeurs pétrolières, bancaires, cours en avant-Bourse, Merck)

PARIS, 26 novembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de plus de 2% pour le Dow Jones, de 1,6% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,8% pour le Nasdaq:

* Les valeurs du TRANSPORT AÉRIEN, du TOURISME et des LOISIRS chutent dans les échanges en avant-Bourse après l'annonce de la détection d'un nouveau variant du coronavirus qui a conduit plusieurs pays à restreindre les liaisons aériennes avec l'Afrique australe. United Airlines , Spirit Airlines, American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines et Alaska Air Group perdent entre 6,6% et 7,3%, Carnival, Royal Caribbean et Norwegian Cruise Line entre 9,7% et 11%, Walt Disney près de 3%.

* Les GROUPES PÉTROLIERS reculent dans les échanges en avant-Bourse dans le sillage de la chute de plus de 5% des cours du brut. Chevron et Exxon Mobil perdent respectivement 4,5% et 5,5%, Schlumberger 5,5% et Baker Hugues 5,7%. Devon Energy, Occidental Petroleum , Ovintiv, Marathon Oil et Callon Petroleum reculent de 7,4% à 12,2%.

* Les BANQUES J.P. Morgan Chase & Co, Wells Fargo , Goldman Sachs, Morgan Stanley et Bank of America perdent plus de 4% en avant-Bourse en réaction à la baisse des rendements obligataires.

* À l'opposé, plusieurs valeurs de fabricants de vaccins ou contre le COVID-19 ou de traitements de la maladie sont en hausse: Moderna gagne 8,7%, Pfizer et BioNTech entre 4% et 5%, Merck & Co environ 1%. Ce dernier a en outre annoncé que son traitement expérimental par voie orale du COVID-19 réduisait le risque d'hospitalisation et de décès de 30% d'après les résultats définitifs d'une étude clinique.

* Les valeurs qui ont tendance à bénéficier des restrictions sanitaires et des mesures de confinement sont elles aussi bien orientées: NETFLIX gagne 2,2%, ROKU 2,8%, ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS 9%, PELOTON INTERACTIVE 6,5%.

* KKR - Le conseil d'administration de Telecom Italia doit se réunir à partir de 14h00 GMT pour débattre entre autres de l'offre de rachat du groupe américain de capital-investissement, de ses conséquences sur l'avenir de l'administrateur délégué, Luigi Gubitosi. Selon Bloomberg News, KKR et CVC Capital Partners envisagent de s'allier pour soumettre une nouvelle offre d'achat.

* BOEING - Le gouvernement canadien a annoncé au groupe aéronautique que sa proposition dans le cadre de l'appel d'offres pour la fourniture de 88 avions de chasse n'avait pas été retenue, un contrat dont le montant pourrait avoisiner 15 milliards de dollars.

* DIDI GLOBAL - Les autorités chinoises font pression sur les principaux dirigeants du géant chinois des services de VTC pour qu'il se retire de la Bourse de New York en raison des enjeux liés à la sécurité des données, a appris Reuters de deux sources proches du dossier. Le titre cédait 5,8% dans des échanges en avant-Bourse.

* TESLA prévoit d'investir jusqu'à 1,2 milliard de yuans (188 millions de dollars) dans l'augmentation des capacités de production de son usine de Shanghai, a rapporté vendredi le quotidien Beijing Daily.

* MICRON TECHNOLOGY et son concurrent taïwanais United Microelectronics (UMC) ont conclu un accord sur l'arrêt des procédures judiciaires qui les opposent depuis plusieurs années sur des dossiers de propriété intellectuelle. Ce compromis prévoit qu'UMC versera à Micron une indemnisation dont le montant n'a pas été rendu public. (Rédigé par Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)