Les valeurs à suivre à Wall Street

PARIS, 13 février (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street : * TRIPADVISOR bondit de 13,5% avant l'ouverture après que l'agence de voyage en ligne a mis en place un comité destiné à réfléchir à une vente potentielle du groupe. * JETBLUE AIRWAYS avance de 14,5% dans les échanges avant-Bourse, l'investisseur activiste Carl Icahn ayant déclaré avoir pris une participation de 9,91% dans la compagnie aérienne. * CADENCE DESIGN SYSTEMS prévoit une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre sous la pression d'effet de base défavorables. * PRINCIPAL FINANCIAL a fait état lundi d'une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre, grâce à l'augmentation des primes d'assurance et de ses revenus d'investissements. * BIOGEN a déclaré lundi que la Commission européenne avait approuvé son médicament pour le traitement d'une maladie génétique rare. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)