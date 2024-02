Les valeurs à suivre à Wall Street

Les valeurs à suivre à Wall Street













PARIS, 5 février (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street : * BOEING recule de 1,6% en avant-Bourse après la découverte par SPIRIT AEROSYSTEMS de deux trous mal percés sur des fuselages de certains 737 MAX, ce qui devrait retarder la livraison d'une cinquantaine d'appareils à la compagnie, le temps pour l'avionneur de s'atteler à ce nouveau problème de qualité. Spirit AeroSystems abandonne 2% avant l'ouverture de Wall Street. * CATERPILLAR, considéré comme un bon baromètre de l'économie américaine, doit publier ce lundi ses résultats du quatrième trimestre avant l'ouverture de la Bourse de New York. * MCDONALD'S, ESTEE LAUDER COMPANIES, TYSON FOODS et PALANTIR TECHNOLOGIES figurent parmi les publications attendues ce lundi. * AMGEN - Le laboratoire a annoncé lundi que des données préliminaires de son traitement expérimental de l'obésité, publiées dans une revue médicale, avaient montré qu'il favorisait une perte de poids significative avec un profil d'innocuité acceptable. * APPLE - Une juge fédérale américaine a autorisé vendredi des dizaines de millions de clients du groupe, qui l'accusent d'entretenir un monopole avec ses applications sur l'App Store, à engager une action commune ("class action") en justice. Par ailleurs, le principal sous-traitant d'Apple, le groupe taïwanais Foxconn, a annoncé dimanche anticiper une année "légèrement meilleure" que celle de 2023, mais a mis en garde contre une pénurie de puces pour serveurs dans l'intelligence artificielle. * YANDEX NV - Le groupe technologique russe de droit néerlandais, coté au Nasdaq, a annoncé avoir conclu un accord de 475 milliards de roubles (5,21 milliards de dollars ou 4,84 milliards d'euros) pour céder tous ses actifs en Russie à un consortium d'investisseurs russes, comprenant notamment un fonds détenu par la compagnie pétrolière Lukoil. * CANO HEALTH a annoncé dimanche s'être placé sous la protection de la loi sur les faillites et avoir conclu un accord en vue de sa restructuration afin de réduire son endettement et solliciter d'éventuelles offres, y compris un rachat de la société. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)