Les valeurs à suivre à Wall Street

PARIS, 2 février (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street : * APPLE a fait état jeudi de ventes en Chine décevantes sur la période octobre-décembre, jetant une ombre sur un chiffre d'affaires et des ventes globales supérieurs aux attentes de Wall Street pour le trimestre. L'action recule de 2,4% en avant-Bourse. * META PLATFORMS a annoncé jeudi un dividende pour la première fois, à l'approche du vingtième anniversaire de son réseau social Facebook, tout en faisant part d'un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes, dans le sillage de ventes publicitaires solides lors des fêtes de fin d'année. L'action bondit de 10,3% dans les transactions hors séance. * AMAZON a publié jeudi un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes, porté par la croissance de ses activités d'informatique dématérialisée ("cloud") et par les ventes en ligne durant la période des fêtes de fin d'année. L'action gagne 4,5% dans les transactions hors séance. * INTEL perd 1,3% en avant-Bourse après une information du Wall Street Journal selon laquelle le groupe de semi-conducteurs prévoit un retard dans son projet de 20 milliards de dollars de production de puces dans l'Ohio, évoquant un ralentissement du marché. * MICROCHIP TECHNOLOGY - Le fabricant de puces a annoncé jeudi soir anticiper pour le trimestre en cours un chiffre d'affaires inférieur aux attentes de Wall Street sur fond de faible demande de la part de ses clients qui se débarrassent de leurs stocks excédentaires. L'action abandonne plus de 3% dans les transactions hors séance. * MATTEL - L'investisseur activiste Barington Capital indique dans une lettre adressée jeudi au fabricant américain de jouets de mettre en oeuvre de grands changements, notamment en recherchant des alternatives stratégiques pour les marques Fisher-Price et American Girl et en séparant le rôle du directeur général de celui du président. * EXXON MOBIL exhorte jeudi, dans un avis judiciaire, des investisseurs activistes à renoncer à une proposition sur le climat que le géant pétrolier ne souhaite pas mettre au vote lors de l'assemblée générale prévue en mai. * CLOROX grimpe de 6,7% en après-Bourse à la faveur d'un relèvement par le fabricant de produits de nettoyage de ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)