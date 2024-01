Les valeurs à suivre à Wall Street

Les valeurs à suivre à Wall Street













PARIS, 17 janvier (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,39% pour le Dow Jones, de 0,43% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,55% pour le Nasdaq: * Les entreprises chinoises cotées aux Etats-Unis reculent fortement avant l'ouverture, à la suite de données économiques chinoises médiocres. ALIBABA, JD.COM et PINDUODUO perdent entre 3,3% et 4,5%. BAIDU recule de 4,8%, les entreprises de véhicules électriques LI AUTO , NIO et XPENG cèdent entre 4,3% et 7,2%. * TESLA a réduit les prix de ses voitures Model Y en Allemagne, une semaine après avoir abaissé les tarifs de ses Model 3 et Model Y en Chine. * UBER travaille avec TESLA pour promouvoir l'utilisation de véhicules électriques par ses chauffeurs aux Etats-Unis, a déclaré la plateforme à Reuters mardi. * WALT DISNEY a déclaré mardi qu'il ne soutenait pas les candidats à son conseil d'administration proposés par des actionnaires activistes, dans un document déposé auprès de la SEC, le gendarme boursier américain. * MASIMO, le fabricant de technologies médicales, a annoncé mardi avoir nommé l'ancien directeur général de WALT DISNEY, Bob Chapek, à son conseil d'administration. * MORGAN STANLEY - JP Morgan abaisse sa recommandation de "surpondérer" à "neutre". KBW abaisse sa recommandation de "surperformer" à "performance en ligne". Le titre perd 1,5% avant l'ouverture. * NORTHROP GRUMMAN - Baird abaisse sa recommandation à "neutre". * RTX - Baird abaisse sa recommandation à "neutre". (Rédigé par Corentin Chappron)