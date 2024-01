Les valeurs à suivre à Wall Street

16 janvier (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street : * GOLDMAN SACHS et MORGAN STANLEY doivent publier en avant-Bourse leurs résultats trimestriels. * BOEING va procéder à des contrôles de qualité supplémentaires sur le 737 MAX après l'accident, survenu début janvier, au cours duquel une pièce de fuselage s'est détachée d'un appareil d'Alaska Airlines, a déclaré lundi le responsable de la division des avions commerciaux du groupe. * TESLA cède 2,1% dans les échanges d'avant-marché après que le fondateur du groupe, Elon Musk, a déclaré lundi qu'il n'envisageait pas de développer le constructeur automobile pour en faire un leader de l'intelligence artificielle et de la robotique sans détenir au moins 25% des droits de vote au conseil d'administration, soit près du double de sa participation actuelle. * APPLE a annoncé lundi des remises exceptionnelles sur ses iPhones en Chine, signe de la concurrence accrue rencontrée par le groupe américain sur ce marché crucial. L'action Apple recule de 1,5% en avant-Bourse. * MICROSOFT et VODAFONE ont conclu un accord sur un partenariat de 10 ans visant à proposer des services génératifs d'IA, numériques, d'entreprise et de cloud. * BLACKSTONE, le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde, va doubler les effectifs de son activité de capital-investissement à Singapour au cours des deux prochaines années, a déclaré un haut dirigeant. * FORTINET - Wells Fargo abaisse sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer". * HOME DEPOT - Piper Sandler relève sa recommandation à "surpondérer" contre "neutre". * WESTERN DIGITAL - Deutsche Bank relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver". * TKO GROUP - TD Cowen a entamé lundi le suivi de la valeur avec une recommandation à "performance de marché" et un objectif de cours de 92 dollars. (Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)