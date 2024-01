Les valeurs à suivre à Wall Street

PARIS, 12 janvier (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,18% pour le Dow Jones, de 0,16% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,33% pour le Nasdaq: * BLACKROCK a fait état vendredi d'une hausse de 8% de son bénéfice ajusté au quatrième trimestre, le rebond des marchés sur la période ayant stimulé les actifs sous gestion du groupe qui ont atteint 10.001 milliards de dollars. * Les résultats de JPMORGAN CHASE, BANK OF AMERICA , CITIGROUP et WELLS FARGO seront publiés vendredi. * TESLA a baissé les prix de certains de ces modèles vendus en Chine, et va suspendre la majeure partie de la production de voitures dans son usine berlinoise du 29 janvier au 11 février. Le titre perd 1,7% avant l'ouverture. * La responsable antitrust de l'UE, Margrethe Vestager, a déclaré avoir rencontré les directeurs généraux d'APPLE , d'ALPHABET et de QUALCOMM pour discuter de la réglementation et du respect de la politique de concurrence. * ALPHABET - Le gouvernement chilien a annoncé mercredi un partenariat avec le groupe pour construire le premier câble sous-marin à fibre optique entre l'Amérique du Sud et l'Asie-Pacifique. * BOEING - Six passagers d'Alaska Airlines ont lancé des poursuites contre Boeing pour l'incident du 737 MAX 9, rapporte Axios. * RESMED - La Food and Drug Administration (FDA) américaine a classé jeudi la procédure de rappel de certains masques respiratoires fabriqués par le groupe comme très sérieuse, leur utilisation pouvant entraîner des blessures graves ou la mort. * WALT DISNEY - Pixar, filiale du groupe, devrait licencier 20% de ses effectifs cette année, selon TechCrunch. * L'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) a déclaré jeudi qu'elle souhaitait rencontrer ce mois-ci AT&T et VERIZON afin de continuer à examiner de près l'impact des câbles de télécommunications contenant du plomb. * WYNDHAM HOTELS & RESORTS a déclaré jeudi avoir reçu une deuxième demande de la part de la Commission fédérale du commerce américaine, qui souhaite obtenir davantage d'informations concernant l'offre de rachat de 7,8 milliards de dollars de CHOICE HOTELS. * DOCUSIGN - Bain Capital et Hellman & Friedman sont en concurrence pour acquérir le fournisseur de services de signature en ligne d'une capitalisation d'environ 12,5 milliards de dollars, selon des sources proches du dossier. * MCKESSON - Le distributeur de médicaments envisage de vendre la chaîne de pharmacies canadienne Rexall, a rapporté jeudi le Globe and Mail. Rexall Health était valorisé à environ 2,24 milliards de dollars lors de son rachat par McKEsson en 2016. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)