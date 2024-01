Les valeurs à suivre à Wall Street

PARIS, 3 janvier (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street : * ALPHABET et META PLATFORMS se sont vraisemblablement acquittés des amendes infligées par les tribunaux russes, suggère la base de données sur les débiteurs des huissiers de justice de l'Etat russe consultée mercredi par Reuters. * KKR - BrightSpring Health Services, une plate-forme de services de santé soutenue par le fonds d'investissement américain, a déposé mardi soir une demande d'introduction en Bourse à New York, relançant ainsi son projet d'IPO plus d'un an après l'avoir suspendu en raison d'incertitudes économiques. * APPLE, NVIDIA - D.A. Davidson entame le suivi des deux valeurs à "neutre" avec un objectif de cours respectivement de 166 et 410 dollars. * AMAZON - D.A. Davidson entame le suivi de la valeur à "acheter" avec un objectif de cours de 195 dollars. * AMERICAN EXPRESS - Stephens relève sa recommandation sur la valeur de "sous-pondération" à "pondération en ligne". * BLACKSTONE - Goldman Sachs abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter". * VERIZON COMMUNICATIONS - KeyBanc relève sa recommandation sur la valeur de "pondération en ligne" à "surpondérer". (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)