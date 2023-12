Les valeurs à suivre à Wall Street

PARIS, 29 décembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,1% pour le Dow Jones, de 0,11% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,17% pour le Nasdaq: * NVIDIA a lancé jeudi une version modifiée d'une puce conçue pour les jeux vidéos afin de se conformer aux restrictions d'exportation mises en place par les Etats-Unis contre la Chine. * BOEING - Toutes les compagnies aériennes civiles en Chine ont repris l'exploitation de leurs avions 737 MAX, selon un message de Boeing posté sur les réseaux sociaux vendredi matin. * ALPHABET a accepté de régler un litige concernant la protection de la vie privée des consommateurs, selon lequel il aurait secrètement suivi l'utilisation d'internet par des millions de personnes qui pensaient naviguer en privé. Les plaignants demandaient au moins 5 milliards de dollars de dommages. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)