Les valeurs à suivre à Wall Street

PARIS, 28 décembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,13% pour le Dow Jones, et en hausse de 0,02% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,23% pour le Nasdaq: * APPLE peut pour l'instant reprendre les ventes de ses montres connectées aux Etats-Unis, après qu'une cour d'appel américaine a suspendu mercredi l'interdiction d'importation de ces produits dans le cadre d'un litige portant sur leur brevet. * Les groupes chinois cotés aux Etats-Unis progressent avant l'ouverture, alors que les indices chinois ont affiché leur meilleure performance en cinq mois jeudi. ALIBABA, PINDUODUO, et JD.COM avancent entre 1,5% et 3,6% avant l'ouverture. * CINGULATE - La société biopharmaceutique est en forte hausse dans les échanges hors-séance, sans raison évidente. Après avoir clôturé en hausse de 100% à 3,99 dollars, le titre a bondi de plus de 200% après la clôture, à 12,45 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)