Les valeurs à suivre à Wall Street

PARIS, 27 décembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en légère baisse de 0,04% pour le Dow Jones, 0,04% pour le Standard & Poor's 500 et 0,03% pour le Nasdaq: * TESLA se prépare à lancer une nouvelle version de son modèle Y dans son usine de Shanghaï, a rapporté Bloomberg News mardi. La production pourrait commencer dès la mi-2024. * BIT DIGITAL - Le mineur de bitcoins est en hausse de 6,4% avant l'ouverture, après avoir annoncé prévoir de doubler son parc d'ordinateurs de minage de cryptomonnaies pour atteindre une capacité d'environ 6,0 éther par seconde en 2024. * LIFE TIME - Le cours du propriétaire de centres de fitness est en baisse de 5% dans les échanges hors séance, alors que le directeur financier de la société démissionnera le 31 décembre. * COHERUS BIOSCIENCES avance de 34,4% avant l'ouverture, la Food and Drug Administration ayant approuvé son dispositif d'administration de médicaments. * RENEO PHARMACEUTICALS - Le développeur de médicaments a augmenté de 12,86% à 1,57 dollars dans les échanges hors séance, Concentra Biosciences ayant soumis une proposition d'acquisition de 100% des capitaux propres de Reneo pour 1,80 dollars par action. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)