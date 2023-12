Les valeurs à suivre à Wall Street

PARIS, 20 décembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,08% pour le Dow Jones , de 0,18% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,34% pour le Nasdaq: * FEDEX a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel mardi, après que United Parcel Service a attiré une partie des clients de Fedex durant la période de négociations salariales tumultueuses du groupe. L'action chute de 10% avant l'ouverture. * ALPHABET - Google prévoit de réorganiser une grande partie de sa division publicitaire, qui compte 30.000 personnes, a rapporté The Information mardi. * De grands CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES, dont General Motors , ont exprimé mardi leur opposition à une demande de l'agence fédérale américaine chargée de la sécurité routière, qui exige le rappel de 52 millions de systèmes d'airbags. * BOEING - La Federal Aviation Administration n'a pas de "calendrier spécifique" pour certifier le Boeing 737 MAX 7, a déclaré mardi à Reuters le plus haut responsable de l'agence, alors que le constructeur d'avions s'attendait à ce que cela se produise d'ici la fin de l'année. * TESLA n'offrira pas cette année de primes au mérite à ses employés, a rapporté Bloomberg News mardi. * SOUTHWEST AIRLINES - Le syndicat des pilotes est parvenu à un accord de principe avec la compagnie pour de nouvelles conditions salariales, a annoncé le syndicat mardi. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)