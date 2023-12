Les valeurs à suivre à Wall Street

PARIS, 8 décembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street : * BROADCOM recule de 1,1% en avant-Bourse, le fabricant de semi-conducteurs ayant publié un chiffre d'affaires trimestriel en dessous des attentes dans un contexte d'intensification de la concurrence dans les puces pour réseaux. * NVIDIA est en discussions avancées avec le conglomérat malaisien YTL pour un partenariat dans les centres de données, ont indiqué trois sources proches du dossier, le géant américain des puces cherchant à étendre ses activités en Asie du Sud-Est. * APPLE et ses fournisseurs ont pour objectif de produire plus de 50 millions d'iPhone en Inde chaque année, d'ici deux à trois ans, a rapporté jeudi le Wall Street Journal, citant des personnes impliquées dans le dossier. * BOEING - La compagnie aérienne hongkongaise Cathay Pacific Airways a annoncé vendredi avoir passé une commande ferme pour l'achat de six appareils A350 d'Airbus au prix catalogue de 2,71 milliards de dollars (2,51 milliards d'euros), afin de remplacer ses Boeing 747 vieillissants. * LULULEMON ATHLETICA perd 3,3% dans les transactions hors séance après un abaissement par le groupe de sa prévision de chiffre d'affaires et de bénéfice pour le trimestre en cours sur fond de réduction des dépenses des consommateurs. * SPOTIFY TECHNOLOGY cède 1,9% dans les transactions hors séance après l'annonce du départ de son directeur financier Paul Vogel, prévu fin mars 2024. * LEVI STRAUSS & CO a annoncé jeudi soir que son directeur général, Chip Bergh, quittera la société à compter d'avril après plus de dix ans à la tête du fabricant de jeans. Il sera remplacé par Michelle Gass, l'actuelle présidente du groupe dès le 29 janvier. * SMITH & WESSON BRANDS abandonne 4,83% dans les transactions hors séance après la publication d'un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes * CEREVEL THERAPEUTICS HOLDINGS - TD Cowen abaisse son conseil de "surperformance" à "performance en ligne avec le marché". * AVIS BUDGET GROUP - Goldman Sachs entame le suivi à "vendre". * MONDELEZ - D.A. Davidson entame le suivi à "acheter" avec un objectif de cours à 83 euros. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)