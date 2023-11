Les valeurs à suivre à Wall Street

PARIS, 24 novembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,23% pour le Dow Jones et une quasi-stabilité pour le Standard & Poor's 500 (+0,08%) et le Nasdaq (-0,05%): * BEST BUY, HOME DEPOT, KOHL'S, LOWE'S, MACY'S, TARGET, WALMART, NORDSTROM, ULTRA BEAUTY - Les grandes enseignes de la distribution aux Etats-Unis espèrent que le temps frais et sec attendu ce vendredi sur la majeure partie du pays incitera les clients à affluer en nombre dans leurs magasins pour cette journée du Black Friday donnant le coup d'envoi de la période commerciale des fêtes de fin d'année. Les Américains prévoient de dépenser en moyenne 875 dollars (801 euros) en achats sur la période des fêtes, soit 42 dollars de plus que l'an dernier, selon une étude. * AMAZON - Des salariés du groupe et des activistes devaient se mobiliser ce vendredi dans plusieurs pays d'Europe à l'occasion du "Black Friday". * IROBOT s'envole de 40% en avant-Bourse, trois sources ayant indiqué à Reuters qu'Amazon est sur le point d'obtenir le feu vert inconditionnel de la Commission européenne concernant l'acquisition du fabricant d'aspirateurs autonomes pour 1,4 milliard de dollars. * APPLE - Les ventes de smartphones du groupe à la pomme, lors de la Fête des célibataires en Chine (du 30 octobre au 12 novembre), ont baissé en volume de 4% en rythme annuel alors que celles de ses concurrents Huawei et Xiaomi ont augmenté respectivement de 66% et 28%, selon les données du cabinet d'études Counterpoint Research. * NVIDIA - Les clients chinois du fabricant américain de semi-conducteurs ont été informés que le lancement de la H20, une puce destinée à l'intelligence artificielle (IA) et conçue pour se conformer aux règles en matière d'exportation dictées par l'administration américaine, serait repoussé au premier trimestre 2024, ont rapporté à Reuters deux sources au fait du dossier. L'action Nvidia recule de 1,3% en avant-Bourse. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)