Les valeurs à suivre à Wall Street

PARIS, 16 novembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en légère baisse de 0,05% pour le Dow Jones, de 0,09% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,23% pour le Nasdaq: * CISCO SYSTEMS a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel mercredi, signe que la demande pour ses équipements de réseau ralentit. Pour l'ensemble de l'année, la société a déclaré qu'elle s'attendait à un chiffre d'affaires compris entre 53,8 et 55,0 milliards de dollars, alors qu'elle prévoyait précédemment un chiffre d'affaires compris entre 57,0 et 58,2 milliards de dollars. L'action reculait de 10,1% dans les échanges hors-séance. * EXXON MOBIL - La major pétrolière prévoit d'investir jusqu'à 15 milliards de dollars dans un projet pétrochimique et des installations de capture et de stockage du carbone en Indonésie, a déclaré le président du pays, Joko Widodo, dans un communiqué jeudi. * BRISTOL-MYERS SQUIBB - La Food and Drug Administration (FDA) américaine a approuvé le médicament contre le cancer du poumon du groupe, acquis dans le cadre du rachat de Turning Point Therapeutics pour 4,1 milliards de dollars l'année dernière. * DISNEY - L'investisseur activiste ValueAct Capital a pris une participation importante dans la société et estime que le cours de Bourse du groupe pourrait doubler, ont déclaré mercredi des personnes au fait du dossier. * TESLA - Le président chinois Xi Jinping a déclaré au PDG Elon Musk qu'il soutenait le développement de Tesla en Chine, selon un communiqué du compte Weibo du constructeur automobile jeudi. * PALO ALTO NETWORKS - La société de cybersécurité est en baisse de 8,5% dans les échanges hors-séance après avoir annoncé prévoir un chiffre d'affaires de 2,335 milliards à 2,385 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre 2,42 milliards de dollars estimé par le consensus. * ELI LILLY - La société pharmaceutique prévoit un investissement de l'ordre d'un milliard de dollars dans une nouvelle usine située dans l'ouest de l'Allemagne, ont déclaré à Reuters des personnes au fait du dossier. * MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES - Les actions cotées aux Etats-Unis du groupe chutent de 7,5% après la clôture, le groupe de panneaux solaires ayant affiché une perte de 2,21 dollars par action au troisième trimestre contre une perte de 1,09 dollar un an plus tôt. * WALMART publiera ses résultats trimestriels avant l'ouverture de Wall Street jeudi. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)