Les valeurs à suivre à Wall Street

PARIS, 10 novembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street : * CAPRI recule de 2,5% dans les transactions hors séance, la maison mère de Jimmy Choo ayant raté le consensus sur le chiffre d'affaires et le bénéfice sur le trimestre écoulé en raison de la baisse de la demande pour les chaussures et sacs à main de luxe, en particulier dans les Amériques. * NEWS CORP - Le conglomérat de médias a dépassé jeudi les objectifs de Wall Street en termes de chiffre d'affaires et de bénéfice trimestriels et a annoncé être en discussions avancées pour conclure des accords permettant d'utilisation ses contenus dans l'intelligence artificielle générative (AI). * APPLE va débourser 25 millions de dollars pour mettre fin à un contentieux avec le département américain de la Justice qui accuse le groupe américain d'avoir recruté illégalement des salariés immigrés au détriment de citoyens américains et de détenteurs de cartes vertes pour certains emplois. * META PLATFORMS a conclu un accord avec Tencent Holdings pour commercialiser un nouveau casque de réalité virtuelle (VR) à bas prix en Chine, rapporte jeudi le Wall Street Journal. * WALMART et VF CORP ont mis fin à leur différend judiciaire, la maison mère de la marque Vans accusant le géant de la distribution d'avoir copié les modèles de ses chaussures, montrent des documents déposés devant un tribunal fédéral de Californie. * ILLUMINA chute de 7,8% dans les transactions hors séance après avoir abaissé sa prévision de bénéfice ajusté annuel par action. * GENERAL MOTORS - La coentreprise entre le constructeur automobile américain et le chinois SAIC Motor , SAIC-GM, prévoit de rappeler plus de 1,13 million de véhicules Buick, Chevrolet et Cadillac, a annoncé vendredi l'autorité chinoise de régulation du marché. * GROUPON plonge de 27% dans les transactions hors séance après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel en baisse de 12% sur un an et l'annonce d'un plan d'augmentation de capital. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)