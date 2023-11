Les valeurs à suivre à Wall Street

Les valeurs à suivre à Wall Street













PARIS, 7 novembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,15% pour le Dow Jones, de 0,17% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,13% pour le Nasdaq: * INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES - La société de produits chimiques est en hausse de 5,6% dans les transactions électroniques, après avoir fait état d'un chiffre d'affaire de 2,82 milliards de dollars contre 2,77 milliards de dollars attendus par le consensus. * COTERRA ENERGY - Le producteur de pétrole et de gaz a annoncé lundi un bénéfice au troisième trimestre supérieur aux estimations des analystes. Sur une base ajustée, la société a gagné 50 centimes par action, contre un consensus à 44 centimes. * DIAMONDBACK ENERGY a battu les estimations de Wall Street pour son bénéfice du troisième trimestre lundi, le producteur de pétrole de schiste ayant bénéficié d'une demande soutenue dans un contexte d'offre restreinte. Sur une base ajustée, la société a gagné 5,49 dollars par action, contre un consensus à 5,01 dollars. * WEWORK s'est placé sous la protection de la loi américaine sur les faillites lundi. Un porte-parole de WeWork a déclaré qu'environ 92% des créditeurs avaient accepté de convertir leur dette garantie en actions dans le cadre d'un accord de restructuration, effaçant ainsi environ 3 milliards de dollars de dettes. * AIRBNB - Un juge italien a ordonné la saisie de 779,5 millions d'euros au siège européen du groupe en Irlande pour évasion fiscale présumée, a indiqué lundi le parquet de Milan. * BAIDU, le principal moteur de recherche chinois, a commandé des puces d'intelligence artificielle (IA) à son compatriote Huawei cette année, ont rapporté deux sources familières du sujet, au détriment de NVIDIA, vers la Chine. * NXP SEMICONDUCTORS - L'action cotée au Nasdaq du fabricant de puces basé aux Pays-Bas est en hausse de 0,7% après la clôture, le groupe prévoyant un bénéfice par action ajusté au quatrième trimestre compris entre 3,44 et 3,86 dollars, contre une estimation moyenne de 3,61 dollars. * DANAHER - Les actionnaires d'Abcam ont approuvé lundi la proposition du fournisseur d'outils médicaux d'acquérir toutes les actions d'Abcam pour 24 dollars par action en espèces. Danaher a proposé d'acheter Abcam en septembre dans le cadre d'une transaction de 5,7 milliards de dollars en espèces. * GENERAL DYNAMICS - Le syndicat United Auto Workers (UAW) a annoncé lundi que les salariés des usines du constructeur de véhicules militaires avaient voté en faveur de la ratification d'un nouvel accord de principe qui prévoit une hausse des salaires de 14%. * GENERAL MOTORS a mis en pause la production de son fourgon entièrement autonome, l'Origin, a rapporté lundi Forbes. * INTEL est en hausse de 0,7% avant l'ouverture, le WSJ rapportant que la société est en tête pour la production de puces de défense. * TRIPADVISOR augmente de 9% après la clôture après avoir publié un bénéfice par action ajusté de 0,52 centimes et un chiffre d'affaires de 533 millions de dollars pour le troisième trimestre, en hausse de 16%. * Le syndicat des acteurs d'Hollywood a réagi lundi à la dernière offre de grands studios comme WALT DISNEY ou NETFLIX, affirmant que les deux parties n'étaient pas encore parvenues à un accord. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)