Les valeurs à suivre à Wall Street

PARIS, 3 novembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture stable pour le Dow Jones mais un repli de 0,1% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,26% pour le Nasdaq: * APPLE a communiqué jeudi une prévision de ventes pour le trimestre en cours inférieure aux attentes de Wall Street en dépit de résultats meilleurs qu'attendu au troisième trimestre. L'action recule de 3,1% en avant-Bourse. * COINBASE cède 4,4% en avant-Bourse, la plate-forme de cryptomonnaies ayant fait état d'une baisse des transactions en volume pour le deuxième trimestre d'affilée. * BLOCK bondit de 16,9% en avant-Bourse après le relèvement de sa prévision de bénéfice ajusté. * KKR - Les administrateurs de Telecom Italia (TIM) commenceront vendredi à étudier l'offre du fonds américain sur son réseau de téléphonie fixe dans le cadre d'un plan soutenu par Rome et auquel s'oppose le principal actionnaire du groupe, Vivendi. * PARAMOUNT GLOBAL a annoncé jeudi que ses investissements dans sa division de "streaming" étaient à leur leur maximum avec un an d'avance sur le calendrier initialement prévu. L'action prenait 10% dans les transactions hors séance. * EXPEDIA GROUP a annoncé jeudi un nouveau plan de rachat d'actions de cinq milliards de dollars après avoir publié un bénéfice trimestriel meilleur que prévu. L'action gagnait 10% dans les transactions hors séance. * MOTOROLA SOLUTIONS a annoncé jeudi anticiper un bénéfice ajusté supérieur aux estimations pour le trimestre en cours, à la faveur du redressement du marché des semi-conducteurs. L'action progressait de 1,9% dans les transactions hors séance * MICRON TECHNOLOGY - Le ministre chinois du Commerce a déclaré au président du groupe américain de semi-conducteurs que Pékin accueillerait favorablement l'implantation de la société sur le marché chinois, signe d'une nouvelle détente des relations entre les deux premières puissances économiques du monde. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)