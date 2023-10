Les valeurs à suivre à Wall Street

PARIS, 31 octobre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street : * CATERPILLAR perd 1,9% en avant-Bourse malgré une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, tiré par d'importants investissements dans les infrastructures des marchés clés, qui ont stimulé la demande pour ses équipements de construction haut de gamme. * PFIZER a publié mardi sa première perte trimestrielle depuis 2019, le laboratoire pharmaceutique ayant enregistré des charges en grande partie liées à ses produits sur le COVID-19 comme le traitement antiviral Paxlovid et le vaccin Comirnaty développé en partenariat avec BioNTech. * AMGEN, qui a racheté ce mois-ci Horizon Therapeutics pour 27,8 milliards de dollars, gagne 2,6% en avant-Bourse après avoir publié un bénéfice trimestriel meilleur que prévu. * PINTEREST bondit de 15,9% en avant-Bourse après avoir fait état lundi de résultats supérieurs aux attentes au titre du troisième trimestre dans un contexte de redressement du marché publicitaire. * WESTERN DIGITAL chute de 6% dans les transactions hors séance, le groupe ayant annoncé son intention de procéder à une augmentation de capital via des obligations convertibles d'un montant de 1,3 milliard de dollars. * MICROSOFT et Siemens ont annoncé mardi travailler ensemble sur un projet visant à utiliser l'intelligence artificielle (IA) pour accroître la productivité et la collaboration homme-machine. * VF CORP - Le propriétaire des chaussures Vans chute de 6,5% en avant-Bourse après l'abandon de ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice annuels, citant un contexte sur le marché de la vente de gros difficile aux Etats-Unis et des craintes d'une demande médiocre au cours du second semestre. * MARATHON PETROLEUM prend 2,1% en avant-Bourse après la publication d'un bénéfice au troisième trimestre meilleur que prévu. * Les groupes chinois cotés à Wall Street JD.COM, ALIBABA, PDD HOLDINGS et BILIBILI reculent de 1,3% à 2,1% après la publication de données officielles montrant une contraction inattendue de l'activité manufacturière en Chine en octobre. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)