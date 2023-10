Les valeurs à suivre à Wall Street

PARIS, 20 octobre (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,25% pour le Dow Jones, de 0,28% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,36% pour le Nasdaq: * AMERICAN EXPRESS a annoncé vendredi un bénéfice de 2,45 milliards de dollars au troisième trimestre, soit 3,30 dollars par action, contre 1,88 milliard de dollars ou 2,47 dollars par action un an plus tôt. En moyenne, les analystes s'attendaient à un bénéfice de 2,94 dollars par action. * Les régulateurs antitrust de l'Union européenne ont repris leur enquête sur la proposition de rachat de 20 milliards de dollars de Figma par ADOBE, se donnant jusqu'au 5 février pour prendre une décision, a indiqué vendredi un document de la Commission européenne. * Toyota Motor, le plus grand constructeur automobile au monde en termes de ventes, a déclaré jeudi qu'il avait signé un accord pour adopter le standard de chargement de TESLA à partir de 2025. * Le fabricant de médicaments MERCK va payer 5,5 milliards de dollars à Daiichi Sankyo pour développer conjointement trois de ses médicaments candidats contre le cancer, mais un accord qui pourrait valoir jusqu'à 22 milliards de dollars pour la firme japonaise en fonction du succès des thérapies. * HEWLETT PACKARD ENTERPRISE est en baisse de 3,7% après la clôture, la société prévoyant un bénéfice par action ajusté pour l'exercice 2024 compris entre 1,82 et 2,02 dollars, inférieur au consensus de 2,14 dollars. * Le fabricant vietnamien de véhicules électriques VINFAST a déclaré vendredi qu'il avait conclu un accord de souscription d'actions d'un montant maximum de 1 milliard de dollars avec le fonds américain Yorkville Advisors. * ELI LILLY a déclaré jeudi qu'il poursuivait 11 pharmacies en ligne pour les empêcher d'importer, de vendre et de distribuer des produits imitant son médicament contre le diabète Mounjaro, qui devrait être approuvé pour ses effets liés à la perte de poids plus tard dans l'année. * SOLAREDGE chute de 22% avant l'ouverture après avoir averti d'une baisse significative de ses revenus au quatrième trimestre. Les actions d'autres entreprises de photovoltaïque, ENPHASE ENERGY et JINKOSOLAR, baissent de 13,3% et 5,4%, respectivement. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)