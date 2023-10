Les valeurs à suivre à Wall Street

PARIS, 18 octobre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,1% pour le Dow Jones, de 0,24% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,36% pour le Nasdaq: * NVIDIA pourrait être contraint de déplacer certaines opérations hors des pays qui sont dans le champ d'application des restrictions à l'exportation des États-Unis. L'action baisse de 1,4% avant l'ouverture, ADVANCED MICRO DEVICES perd 0,7%, INTEL perd 0,5%. * Foxconn, le plus grand fabricant d'électronique au monde, construira un nouveau type de centre de données utilisant les puces et les logiciels de NVIDIA pour une série de projets, dont l'intelligence artificielle et les voitures autonomes, ont déclaré les deux sociétés mercredi. * AMAZON.COM va devenir un client des outils de productivité bureautique de MICROSOFT, dans le cadre d'un accord d'une valeur de plus d'un milliard de dollars, a rapporté mardi le site d'information Insider. * UNITED AIRLINES a abaissé mardi ses prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre en raison de coûts plus élevés, ce qui a fait chuter son action de plus de 4% après la clôture. Le bénéfice ajusté par action est attendu entre 1,50 et 1,80 dollar pour le trimestre se terminant en décembre, contre 2,06 dollars attendus par le consensus, et en deçà des 2,46 dollars par action d'il y a un an. AMERICAN AIRLINES est en baisse de 1,3%, DELTA AIR LINES est en baisse de 1,0% dans le sillage des résultats. * VISA et MASTERCARD perdent 1,7% et 0,9% dans les échanges hors-séance, après que le WSJ a rapporté que la Réserve fédérale proposera de réduire les frais de transaction des cartes de débit. * Les résultats de PROCTER & GAMBLE et MORGAN STANLEY sont attendus avant l'ouverture. * Le Canada prendra des mesures dans les semaines à venir pour atténuer la pénurie de logements exacerbée par AIRBNB et d'autres plateformes de location à court terme, a déclaré mardi la ministre des Finances Chrystia Freeland. * L'investisseur activiste Carl Icahn a engagé des poursuites contre la société de tests génétiques ILLUMINA et l'accuse d'avoir manqué à ses obligations fiduciaires, selon une copie de la plainte vue mardi. La plainte porte sur l'acquisition par Illumina du fabricant de tests de détection du cancer GRAIL. * Les grandes compagnies pétrolières gagnent du terrain, soutenues par la hausse des prix du pétrole liée a l'escalade des tensions au Moyen-Orient. Dans les échanges avant-Bourse, EXXON MOBIL prenait 1%, CHEVRON 0,8% et OCCIDENTAL PETROLEUM 0,9%. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)