Les valeurs à suivre à Wall Street

PARIS, 28 septembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,1% pour le Dow Jones et de 0,06% pour le Standard & Poor's 500, tandis que le Nasdaq devrait refluer de 0,1%: * MICRON TECHNOLOGY recule de 4,9% en avant-Bourse, le fabricant de semi-conducteurs prévoyant une perte nette plus marquée au prévu au premier trimestre de son exercice fiscal. * UBER avance de 2% dans les transactions hors séance après la nomination de Prashanth Mahendra-Rajah, transfuge d'ANALOG DEVICES, au poste de directeur financier. * TESLA - Le premier procès aux Etats-Unis concernant le système d'aide à la conduite Autopilot des véhicules du constructeur automobile, accusé d'être à l'origine d'un accident mortel en 2019, s'ouvre ce jeudi en Californie et son issue pourrait influer sur d'autres cas similaires dans le reste du pays. * APPLE, MICROSOFT et AMAZON abandonnent de 0,3% à 0,8% en avant-Bourse alors que le rendement des bons du Trésor à dix ans se maintient proche d'un sommet de 16 ans. * WALT DISNEY, NETFLIX - Les studios d'Hollywood et les représentants des acteurs en grève tiendront des discussions le 2 octobre, première réunion de ce type depuis des mois, ont annoncé les deux parties dans un communiqué commun publié mercredi soir. * PHILIP MORRIS INTERNATIONAL a recruté de nouveaux lobbyistes dans au moins 19 Etats américains cette année et prévoit d'en embaucher dans quatre autres au cours des deux prochaines semaines, montrent des archives publiques consultées par Reuters et des informations fournies par le fabricant des cigarettes Marlboro. * CITIGROUP - La banque britannique HSBC est en passe de racheter la division gestion de patrimoine en Chine de Citigroup, qui gère plus de 3 milliards de dollars d'actifs, ont rapporté à Reuters deux sources proches du dossier. * FINANCIAL, US BANCORP, VOYA FINANCIAL , LPL FINANCIAL, INTERACTIVE COURTIERS , OPPENHEIMER - La Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme boursier aux Etats-Unis, est passe de parvenir à un accord avec une vingtaine de sociétés financières dans le cadre d'une enquête pour des manquements relatifs à l'usage de WhatsApp et d'autres applications de messagerie. * JEFFERIES FINANCIAL GROUP a publié mercredi un bénéfice inférieur aux attentes au titre du troisième trimestre dans un contexte d'incertitude économique persistante qui a freiné les opérations de fusions-acquisitions. * GAMESTOP a nommé jeudi Ryan Cohen au poste de directeur général, donnant ainsi à l'investisseur activiste davantage de pouvoir pour mener à bien le redressement du distributeur de jeux vidéo. * ADOBE a été condamné à verser près de 33,8 millions de dollars à ViaTech Technologies, un éditeur de logiciels, pour avoir enfreint un brevet relatif à un système de contrôle de l'accès à des contenus numériques, a décidé mercredi un jury du tribunal fédéral du Delaware. * WORKDAY perd 9,79% en avant-Bourse, la société ayant abaissé sa prévision de croissance de revenus tirés des abonnements pour les trois prochaines années. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)