Les valeurs à suivre à Wall Street

PARIS, 27 septembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,24% pour le Dow Jones, de 0,32% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,31% pour le Nasdaq: * COSTCO WHOLESALE recule de 2% en avant-Bourse malgré la publication mardi soir d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice trimestriel supérieurs aux attentes, le distributeur de gros étant victime selon des analystes de prises de bénéfice et d'un contexte de marché extrêmement pessimiste sur fond de taux d'intérêt élevés. * WELLS FARGO et la société de capital-investissement Centerbridge Partners ont annoncé mardi soir un partenariat pour créer un fonds de plus de cinq milliards de dollars destiné à des prêts aux entreprises de taille intermédiaire en Amérique du Nord. * CENTENE - L'assureur santé va supprimer 3% de ses effectifs, soit environ 2.000 postes, afin de réduire ses coûts, a déclaré mardi un porte-parole de la société. * ROCKET LAB chute de 4,1% dans les transactions hors séance après l'abaissement de sa prévision de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours. * DOCUSIGN - HSBC relève sa recommandation d'"alléger" à "conserver". (Rédigé par Claude Chendjou)