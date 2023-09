Les valeurs à suivre à Wall Street

PARIS, 26 septembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,39% pour le Dow Jones, de 0,46% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,52% pour le Nasdaq: * Les comédiens de JEUX VIDÉO et de capture de mouvement ont voté en faveur d'une grève en cas d'échec des négociations sur un nouveau contrat de travail. Le syndicat doit entamer les négociations contractuelles avec les sociétés de jeux vidéo mardi, dont ACTIVISION BLIZZARD et ELECTRONIC ARTs , entre autres. * COTY a lancé lundi une offre d'émission de 33 millions d'actions et a déclaré avoir déposé une demande de double cotation à la Bourse de Paris. Le groupe de cosmétiques était en baisse de plus de 4% dans les transactions hors séance. La société a déclaré qu'elle prévoyait d'utiliser le capital supplémentaire réduire sa dette et pour investir. * ENVESTNET - La fintech de gestion de patrimoine baisse de 1,5% après la clôture a la suite du remplacement de son directeur financier. * MADRIGAL PHARMACEUTICALS - Le fabricant pharmaceutique chute de 5,27% dans les échanges après-Bourse, son directeur commercial, Remy Sukhija, qui a occupé ce poste depuis avril 2020, quittant le groupe, selon un document réglementaire. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)