Les valeurs à suivre à Wall Street

Les valeurs à suivre à Wall Street













PARIS, 20 septembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,21% pour le Dow Jones, de 0,22% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,20% pour le Nasdaq: * ALPHABET, AMAZON et TESLA avancent de 0,20% à 0,30% avec le reflux des rendements obligataires au lendemain d'un pic depuis 2007 du taux des bons du Trésor américain à dix ans. La Fed doit rendre à 18h00 GMT ses décisions de politique monétaire après deux jours de débats. * BOEING a légèrement revu à la hausse mercredi ses prévisions annuelles sur 20 ans concernant les livraisons d'avions à la Chine, se montrant confiant pour la croissance économique et la demande sur les vols intérieurs. * INSTACART - La plate-forme de livraison de courses, soutenue par Softbank, recule de 5% en avant-Bourse au lendemain de ses débuts boursiers, se rapprochant du prix indicatif de son IPO. * PHILIP MORRIS INTERNATIONAL, le fabricant de Marlboro, envisage de céder une participation dans Vectura, sa principale division pharmaceutique, a rapporté le Wall Street Journal mardi soir. * Un consortium dirigé par la société d'investissement Sixth Street Partners a entamé des négociations exclusives pour acquérir GreenSky, une fintech détenue par GOLDMAN SACHS, ont déclaré mardi deux sources informées du du dossier. * IBM - RBC entame le suivi de la valeur à "surperformance" avec un objectif de cours à 188 dollars. * DOLLAR GENERAL cède 2,2% après un abaissement de la recommandation de JPMorgan sur le distributeur à "sous-pondération". (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)