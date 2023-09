Les valeurs à suivre à Wall Street

PARIS, 19 septembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street : * FORD, GENERAL MOTORS - Le syndicat United Auto Workers (UAW) a menacé d'étendre le mouvement de grève en cours à d'autres sites des constructeurs automobiles américains si aucun progrès notable n'est obtenu dans les négociations en cours. * BLOCK recule de 1,1% en avant-Bourse en réaction à l'annonce du départ le 2 octobre de la directrice générale de sa filiale Square. Elle sera remplacée par le président de Block, Jack Dorsey. * MAPLEBEAR, la maison mère de la plate-forme américaine de livraison de courses INSTACART, une société soutenue par le conglomérat japonais Softbank, va effectuer ce mardi ses débuts boursiers à New York au prix indicatif de 30 dollars par action, ce qui la valorise à 9,9 milliards de dollars. * NORFOLK SOUTHERN a annoncé lundi le lancement d'un programme visant à dédommager les propriétaires de logements situés autour d'East Palestine, dans l'Ohio, qui ont dû vendre leurs biens avec une décote à la suite du déraillement d'un train le 3 février, incident qui avait provoqué le déversement de produits chimiques toxiques dans le secteur. * DELL TECHNOLOGIES - Daiwa Capital Markets relève son conseil de "neutre" à "surperformance". * DEERE & CO - Evercore ISI abaisse son conseil de "surperformance" à "performance en ligne avec le secteur". (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)