Les valeurs à suivre à Wall Street

PARIS, 18 septembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street : * GENERAL MOTORS ET FORD - Les salariés de l'industrie américaine de l'automobile ont poursuivi dimanche leur mouvement de grève pour la troisième journée de suite, dans les Etats du Michigan, de l'Ohio et du Missouri, à l'appui de revendications salariales. * TESLA - Le président turc Tayyip Erdogan a demandé à Elon Musk, le directeur général de Tesla, de construire une usine en Turquie. La marque possède actuellement six usines dans le monde et est en train d'en bâtir une septième au Mexique. * CHEVRON a annoncé lundi un retour à la normale sur son site de gaz naturel liquéfié (GNL) de Wheatstone, en Australie occidentale, après des grèves qui ont entraîné une baisse d'environ un cinquième de la production la semaine dernière. * KKR va prendre une participation de 20% dans la division centres de données de SingTel en Asie du Sud-Est pour 807 millions de dollars. * VF CORP - Piper Sandler a abaissé son conseil de "surpondérer" à "neutre" sur le propriétaire entre autres de la marque The North Face. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)