Les valeurs à suivre à Wall Street

PARIS, 30 août (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture stable pour le Dow Jones et en baisse de 0,19% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,30% pour le Nasdaq: * HEWLETT PACKARD ENTERPRISE - Le fabricant de serveurs a chuté de 1,43% après la clôture, après avoir annoncé prévoir un chiffre d'affaires entre 7,2 et 7,5 milliards de dollars pour le trimestre en cours, avec une médiane inférieure aux attentes des analystes qui tablaient sur 7,49 milliards de dollars. * HP INC chute de 9% dans les échanges avant-Bourse après que le fabricant de PC a réduit ses perspectives pour l'année fiscale. La société prévoit bénéfice compris entre 3,23 et 3,35 dollars par action, contre 3,30 à 3,50 dollars précédemment. * Les grandes BANQUES REGIONALES américaines devraient émettre environ 70 milliards de dollars de nouvelles dettes en vertu d'une règle proposée mardi par les régulateurs bancaires américains, visant à renforcer la résistance du secteur. Les banques régionales telles que PNC FINANCIAL SERVICES GROUP , FIFTH THIRD BANCORP, et CITIZENS FINANCIAL GROUP sont concernées par ces nouvelles règles. * TESLA est en baisse de 1,4% dans les échanges avant-Bourse, après avoir gagné plus de 11% au cours des trois dernières séances. * Les inquiétudes géopolitiques et les craintes sur les marchés immobiliers pèsent sur les actions chinoises cotées aux Etats-Unis. NETEASE, BAIDU, JD.COM, XPENG, LI AUTO, NIO, PDD HOLDINGS reculent entre 1,2% et 4,2% avant l'ouverture. * BOX - La société d'informatique dématérialisée est en baisse de 9,8% après la clôture, alors qu'elle prévoit un chiffre d'affaires de 261 millions de dollars à 263 millions de dollars pour le troisième trimestre, contre 265,6 millions de dollars en moyenne prévu par les analystes. * PVH CORP augmente de 1,5% après la clôture. La société mère de Tommy Hilfiger prévoit un bénéfice de 10,35 dollars par action pour l'année fiscale, contre 10 dollars auparavant, tandis que les analystes s'attendaient à 10,02 dollars. * MOSAIC est en baisse de 1,7% en avant-Bourse après l'annonce du départ de son directeur général James O'Rourke. * FIBROGEN chute de 14% après la clôture, le développeur de médicaments ayant déclaré que son médicament expérimental pour traiter la dystrophie musculaire de Duchenne n'a pas atteint ses objectifs dans une étude de phase avancée. * RITE AID chute de 6,3% avant l'ouverture, S&P Global ayant abaissé la note de l'entreprise en raison des risques de restructuration. * LANVIN GROUP HOLDINGS affiche une croissance de son chiffre d'affaires de 6,4% en glissement annuel au premier semestre 2023 et dit anticiper un second semestre solide. * TAT TECHNOLOGIES augmente de 7,2% avant l'ouverture après ses résultats du deuxième trimestre. * NCINO chute de 8,4% après la clôture après la publication de ses résultats au second trimestre. * AMBARELLA - Le fabricant de puces chute de près de 20% avant-Bourse après avoir annoncé un chiffre d'affaires de 50 millions de dollars au troisième trimestre, bien en dessous des estimations de Wall Street qui tablaient sur 67,6 millions de dollars. TD Cowen abaisse sa recommandation de "surperformer" à "performance en ligne". * TEXAS INSTRUMENTS - Bernstein abaisse sa recommandation de "performance en ligne" à "sousperformer". (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)