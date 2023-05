Les valeurs à suivre à Wall Street

PARIS, 22 mai (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street : * MICRON TECHNOLOGY - L'autorité chinoise de régulation du cyberespace a annoncé dimanche que les produits du fabricant américain de semi-conducteurs ne répondaient pas aux critères de sécurité réseau et qu'ils seraient interdits aux opérateurs d'infrastructures clés. En avant-Bourse, l'action Micron perdait 6%, tandis que QUALCOMM, INTEL et BROADCOM refluaient de près de 1%. * NVIDIA a annoncé lundi avoir collaboré avec l'Université britannique de Bristol dans la mise au point d'un nouveau supercalculateur ayant recours à ses propres puces dans le but de concurrencer INTEL et ADVANCED MICRO DEVICES . * META PLATFORMS - Les autorités de l'Union européenne ont infligé une amende de 1,3 milliard de dollars au réseau social pour le transfert de données vers les Etats-Unis, rapporte lundi le Wall Street Journal. Par ailleurs, Meta a annoncé dimanche que son application Instagram était de nouveau opérationnelle pour la plupart des utilisateurs après un problème technique ayant affecté des milliers de comptes. L'action reculait de 0,6% en avant-Bourse. * BLACKSTONE a annoncé dimanche l'acquisition de l'intégralité du capital du groupe de certification de bijoux International Gemological Institute (IGI) au chinois Fosun et à la famille fondatrice de la société. * GAP - Citigroup relève son conseil de "neutre" à "acheter". (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)