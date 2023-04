Les valeurs à suivre à Wall Street

PARIS, 27 avril (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street : * META PLATFORMS a fait état mercredi de ventes trimestrielles en hausse pour la première fois depuis près d'un an et a dit anticiper un chiffre d'affaires sur la période avril-juin supérieur aux attentes, les annonceurs privilégiant les valeurs sûres sur fond d'inquiétudes économiques. L'action grimpait de 9% dans les transactions hors séance. * EBAY a annoncé mercredi anticiper un chiffre d'affaire pour le trimestre en cours supérieur aux attentes de Wall Street après un bénéfice meilleur que prévu sur la période janvier-mars à la faveur d'un recentrage sur certaines catégories de produits comme les baskets et les montres. * MATTEL a accusé mercredi une perte plus importante que prévu au titre du premier trimestre dans un contexte de hausse des coûts et de baisse des commandes. * ROKU a annoncé mercredi anticiper un chiffre d'affaires au deuxième trimestre supérieur aux attentes de Wall Street grâce à l'amélioration des dépenses de publicité, ce qui fait bondir le titre d'environ 4% dans les transactions hors séance. * BOEING - Le géant de la location d'avions Avolon a annoncé jeudi avoir conclu un accord avec l'avionneur américain pour une commande de 40 Boeing 737 MAX d'une valeur de plus de 4 milliards de dollars au prix catalogue. * TYSON FOODS - Le directeur général du groupe agroalimentaire Donnie King a annoncé mercredi vouloir supprimer environ 10% des emplois dans l'administratif et 15% dans les postes de direction dans un contexte de baisse des bénéfices. * BRISTOL MYERS SQUIBB a annoncé mercredi le départ de son directeur général Giovanni Caforio en novembre et son remplacement par Christopher Boerner, le directeur général délégué. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)