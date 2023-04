Les valeurs à suivre à Wall Street

4 avril (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur indices donnent une ouverture en hausse de 0,08% pour le Dow Jones, de 0,24% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,44% pour le Nasdaq * VIRGIN ORBIT HOLDINGS - La société de lancement de satellites de l'homme d'affaires britannique Richard Branson, qui n'a pas réussi à obtenir le financement à long terme nécessaire pour l'aider à se remettre de l'échec de sa fusée LauncherOne en janvier dernier, a demandé mardi à être placée sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites. L'action perd 18% en avant-Bourse. * WALMART va supprimer plus de 2.000 emplois dans cinq entrepôts de commerce électronique aux États-Unis, a rapporté lundi l'agence Bloomberg citant des documents réglementaires. * APPLE va supprimer un petit nombre de postes au sein de ses équipes de vente au détail, a rapporté lundi Bloomberg, citant des personnes au fait du sujet. * KKR & Co a déclaré mardi avoir clôturé son sixième et plus grand fonds de capital-investissement européen à 8 milliards de dollars afin de cibler des investissements dans l'Europe occidentale, un coup de pouce significatif pour la société dans un contexte de forte volatilité dans les marchés et de baisse de l'intérêt pour les grandes acquisitions. * STRATASYS - Le fabricant d'imprimantes 3D Nano Dimension a de nouveau relevé son offre pour acquérir son homologue Stratasys au prix de 20,05 dollars par action en numéraire, ce qui représente une prime de 22,4% par rapport à la clôture de lundi et une augmentation de 2,05 dollars par action par rapport à sa proposition du 6 mars dernier. * MERCK - Un juge du Delaware a rejeté lundi l'action en justice de Merck visant à amplifier les responsabilités du groupe allemand découlant de l'achat de l'activité de produits de consommation de Merck en 2014, à la suite de procès intentés par des consommateurs pour la vente de talc accusé d'avoir causé des cancers. * MICRON a déclaré lundi que ses activités commerciales en Chine étaient normales et qu'elle coopérait avec le gouvernement chinois dans le cadre d'un examen de l'autorité chinoise de régulation du cyberespace concernant les produits du groupe. * CONOCOPHILLIPS - Un juge fédéral a rejeté lundi la demande des écologistes de suspendre temporairement l'approbation par le gouvernement américain du projet de forage pétrolier controversé du groupe texan dans le nord de l'Alaska. * LOCKHEED MARTIN - Le groupe de défense américain et le britannique BAE Systems ont remporté un contrat de soutien à la maintenance des avions militaires F-35 d'une valeur de 161 millions de livres (200 millions de dollars), a déclaré mardi le ministère britannique de la Défense. * JPMORGAN - Les Îles Vierges américaines veulent étendre leur action en justice accusant la banque américaine d'avoir aidé le financier décédé Jeffrey Epstein dans son trafic sexuel de filles et de jeunes femmes, en ajoutant une nouvelle accusation d'obstruction et une allégation selon laquelle des cadres de la banque auraient plaisanté au sujet de l'ancien financier. * ETSY gagne 3,8% en avant-Bourse après que Piper Sandler a relevé la recommandation de la plateforme de commerce électronique à "surpondérer". (Rédigé Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)