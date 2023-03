Les valeurs à suivre à Wall Street

30 mars (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme sur indices donnent une ouverture en hausse de 0,43% pour le Dow Jones, de 0,39% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,33% pour le Nasdaq * FARADAY FUTURE a commencé la production de sa première voiture électrique de luxe, la FF 91 Futurist, dans son usine californienne, a dit mercredi le groupe de véhicules électriques basée à Los Angeles, qui en novembre dernier avait émis des doutes sur sa capacité à poursuivre son activité et sur le calendrier de livraison de la FF 91. L'action avance de 10% en avant-Bourse. ALPHABET, MICROSOFT - Google Cloud, la branche d'informatique dématérialisée de Google, a accusé le Microsoft de pratiques anticoncurrentielles en matière de "cloud" et a critiqué les accords imminents conclus avec des fournisseurs européens du secteur, affirmant qu'ils ne résolvaient pas les problèmes liés à ses conditions d'octroi de licences. Selon le vice-président de Google Cloud, Amit Zavery, l'entreprise a soulevé la question auprès des autorités européennes de la concurrence. * ALIBABA dit jeudi envisager de céder des actifs non stratégiques et d'abandonner le contrôle de certaines activités alors que le géant chinois de la technologie a engagé une vaste restructuration. * CHARLES SCHWAB perd 2% en avant-Bourse après que Morgan Stanley a abaissé sa recommandation de "surpondérer" à "pondération en ligne", en disant attendre des précisions sur les liquidités et citant une "visibilité limitée sur de multiples variables". * META - Les dirigeants de la société mère de Facebook discutent d'une interdiction de la publicité politique en Europe à l'échelle du groupe, en raison des craintes que Facebook et Instagram ne soient pas en mesure de se conformer aux règles plus strictes de Bruxelles ciblant les campagnes politiques en ligne afin de lutter contre la désinformation, rapporte jeudi le Financial Times. * ELECTRONIC ARTS a annoncé mercredi qu'il allait licencier environ 6% de ses effectifs et réduire la surface de ses bureaux, ce qui en fait le dernier grand éditeur de jeux vidéo à annoncer des suppressions d'emplois. * STARBUCKS - Les actionnaires du géant américain, confronté à une vague de salariés nouvellement syndiqués, ont approuvé une proposition visant à ce que la chaîne procède à une évaluation indépendante de ses pratiques en matière de travail. * CONCENTRIX va racheter le groupe Webhelp, basé à Paris et spécialisé dans les services de vente, de marketing et de paiement, dans le cadre d'une transaction de 4,8 milliards de dollars, a déclaré mercredi le fournisseur de services aux entreprises. (Rédigé par Diana Mandiá)