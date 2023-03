Les valeurs à suivre à Wall Street

PARIS, 22 mars (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street : * NIKE recule de 1,6% dans les transactions en avant-Bourse alors que l'équipementier sportif a prévenu mardi soir que ses marges étaient sous pression en raison d'importantes promotions accordées pour réduire un stock trop important. Cette annonce a contrebalancé celle de la révision à la hausse de l'objectif annuel de chiffre d'affaires après des ventes meilleures que prévu au titre du quatrième trimestre. * FIRST REPUBLIC BANK gagne 4,5% dans les transactions en avant-Bourse après une information de Bloomberg mardi selon laquelle les autorités américaines envisagent un éventuel soutien public pour aider la banque à faire face à des pertes non réalisées. Ses consoeurs PacWest Bancorp et Western Alliance Bancorp gagnaient autour de 1%. * Le SECTEUR BANCAIRE, chahuté par les déboires de plusieurs banques régionales, pourrait être sous pression avant la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale attendue à 18h00 GMT, vers la fin de la séance à Wall Street. * BOEING a signé un accord avec la compagnie Japan Airlines portant sur l'achat de 21 appareils 737 MAX pour une valeur de 2,5 milliards de dollars au prix catalogue, selon des sources industrielles. L'accord devrait être annoncé jeudi, ont ajouté les sources. * GAMESTOP, dont l'action est très populaire auprès des investisseurs particuliers, grimpe de près de 40% dans les transactions en avant-Bourse alors que le distributeur de jeux vidéos a fait état d'un premier bénéfice trimestriel en deux ans. * VIRGIN ORBIT, la société aérospatiale du milliardaire Richard Branson en grandes difficultés, est sur le point d'obtenir un investissement de 200 millions de dollars de la part de la société de capital-investissement Matthew Brown Companies via un placement privé d'actions, d'après un document consulté par Reuters. * ELI LILLY va s'associer avec Roche pour développer un test sanguin pour la maladie d'Alzheimer, d'après un communiqué publié mercredi. * PLAYTIKA - Le fabricant finlandais de jeux vidéos Rovio, qui édite le jeu Angry Birds, a mis fin à ses discussions avec Playtika en vue d'un rachat. * REGENERON a indiqué mercredi que l'autorité de santé américaine (FDA) avait approuvé l'extension de l'utilisation de son traitement contre le cholestérol aux enfants âgés de 5 à 11 ans. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Matthieu Protard)