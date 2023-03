Les valeurs à suivre à Wall Street

PARIS, 16 mars (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street : * L'action CREDIT SUISSE cotée à Wall Street gagnait 8,8% dans les échanges en avant-Bourse, la banque ayant décidé d'emprunter jusqu'à 50 milliards de francs suisses auprès de la banque centrale helvétique. JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo et Bank of America sont données en hausse de 0,9% à 1,3%. * SNAP, META PLATFORMS - L'administration Biden a exigé des propriétaires chinois de TikTok qu'ils cèdent leurs participations dans le réseau social, sans quoi celui-ci sera interdit aux Etats-Unis, a fait savoir TikTok à Reuters. Dans les échanges en avant-Bourse, Snap et Meta Platforms gagnaient 5,6% et 1,7% respectivement. * BERKSHIRE HATHAWAY a de nouveau augmenté sa participation dans OCCIDENTAL PETROLEUM dont il détient désormais environ 23,1% du capital. Le groupe pétrolier prenait un peu plus de 1% en avant-Bourse. * ADOBE prenait 6% en avant-Bourse après avoir relevé son objectif de bénéfice par action pour l'exercice 2023. * FIRST REPUBLIC BANK étudie différentes options stratégiques parmi lesquelles celles d'une vente, a rapporté l'agence Bloomberg, citant des personnes proches du dossier. * ROBINHOOD MARKETS a annoncé le départ à la retraite de sa directrice d'exploitation Gretchen Howard à la fin de l'année. (Laetitia Volga, édité par Tangi Salaün)