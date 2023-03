Les valeurs à suivre à Wall Street

13 mars (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street où les contrats à terme sur indices donnent une ouverture en baisse de 0,14% pour le Dow Jones, et en hausse de 0,11% et de 0,57% pour le Standard & Poor's-500 et le Nasdaq : * FIRST REPUBLIC BANK chute de 56,6% en avant-Bourse, alors que les inquiétudes persistent quant au risque pour les banques régionales suite à la faillite de SVB la semaine dernière. *JPMORGAN et PNC FINANCIAL SERVICE GROUP sont en pourparlers pour acquérir SVB Financial Group, une transaction qui exclurait sa division SVB, a rapporté Axios lundi en citant des sources. APOLLO et MORGAN STANLEY font également partie des discussions, selon Axios. * COINBASE, SILVERGATE CAPITAL, MARATHON DIGITAL, RIOT PLATFORMS - Le bitcoin et d'autres crypto-monnaies se sont redressés lundi après que les autorités américaines ont annoncé des mesures pour limiter les retombées de la faillite de la Silicon Valley Bank (SVB). * ROKU a déclaré vendredi qu'il avait environ 487 millions de dollars, soit 26% de sa trésorerie et de ses équivalents de trésorerie, sous forme de dépôts auprès de SVB. * PFIZER a annoncé lundi le rachat de la société SEAGEN pour environ 43 milliards de dollars afin de renforcer son portefeuille de traitements contre le cancer. L'action Seagen grimpait de 23% dans les transactions en avant-Bourse. * QUALTRICS a déclaré lundi qu'un consortium d'investisseurs dirigé par Silver Lake et l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC) a conclu un accord pour acquérir la société d'analyse de données pour un montant de 12,5 milliards de dollars. L'action gagne 6,2% en avant-Bourse. * BOEING - La compagnie taïwanaise Eva Airways a annoncé lundi l'achat de cinq avions à Boeing 787 pour une valeur de 1,78 milliard de dollars aux prix catalogue. * HASBRO, MATTEL -Le ministère russe de l'industrie a annoncé lundi qu'il élargissait sa liste de marques pouvant être importées sans l'autorisation du propriétaire pour y inclure des produits d'entreprises telles que les deux fabricants de jouets américains. * CATERPILLAR - Le syndicat United Auto Workers (UAW) a annoncé que les membres de quatre sections locales avaient voté en faveur d'un nouveau contrat de six ans avec l'entreprise, empêchant ainsi une grève chez le plus grand fabricant mondial d'équipements de construction et d'exploitation minière. * ILLUMINA - L'investisseur activiste Carl Icahn prépare une course aux procurations chez Illumina, arguant que l'acquisition du fabricant de tests de dépistage du cancer Grail Inc par la société de biotechnologie en 2021 a coûté environ 50 milliards de dollars à ses actionnaires, a rapporté dimanche le Wall Street Journal. * FORD a déclaré vendredi qu'il était en bonne voie pour reprendre la production lundi de son camion électrique F-150 Lightning, pour lequel il avait rappelé 18 véhicules en raison d'un défaut de fabrication dans les cellules de la batterie. * PROVENTION BIO - Sanofi a annoncé lundi le rachat de la biotech américaine Provention pour 2,9 milliards de dollars. * MERCK - Wells Fargo a abaissé la recommandation du groupe à "pondération en ligne" contre "surpondérer", disant qu'il manque de catalyseurs à court terme. (Rédigé par Diana Mandiá)