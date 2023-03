Les valeurs à suivre à Wall Street

PARIS, 9 mars (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street : * UBER TECHNOLOGIES étudie la possibilité de se séparer de son activité logistique Uber Freight, soit dans le cadre d'une cession, soit par le biais d'une introduction en Bourse, a rapporté mercredi l'agence Bloomberg en citant des personnes proches du dossier. * SILVERGATE CAPITAL a annoncé mercredi soir qu'elle prévoyait de mettre fin à ses activités et la liquidation volontaire de ses opérations après avoir subi de lourdes pertes à la suite de la faillite de FTX. La banque spécialisée dans les cryptomonnaies chutait de 45% dans les échanges en avant-Bourse. * ELI LILLY a annoncé mercredi que son traitement expérimental de la maladie d'Alzheimer, le solanezumab, n'avait pas réussi à ralentir la progression de la maladie lors d'une étude clinique. * JD.COM gagnait 1,6% en avant-Bourse, le groupe chinois de commerce en ligne ayant enregistré un chiffre d'affaires en hausse et un bénéfice au quatrième trimestre. (Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey)