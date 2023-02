Les valeurs à suivre à Wall Street

PARIS, 28 février (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street : * ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS prenait 6,6% en avant-Bourse après la publication d'une prévision de bénéfice annuel supérieur aux attentes grâce notamment à des réductions de coûts. * TESLA - Elon Musk, le directeur général de Tesla et Twitter, a contacté des chercheurs en intelligence artificielle ces dernières semaines pour développer une alternative au robot conversationnel ChatGPT d'OpenAI, a rapporté lundi The Information, citant des sources directement informées du dossier. * APPLE - Le fournisseur indien du groupe américain, Foxlink, sera dans l'incapacité de reprendre complètement ses activités pendant deux mois à la suite d'un important incendie, ce qui suscite des craintes quant à l'approvisionnement du fabricant de l'iPhone, a déclaré mardi à Reuters une source directement informée du dossier. * BOEING a indiqué mardi que son drone MQ-28, développé en collaboration avec la Royal Australian Air Force, pourrait répondre aux exigences de l'US Air Force en matière d'avion de combat collaboratif (CCA) et qu'il était conçu pour s'intégrer dans une flotte d'avions de chasse avec équipage, ce qui pourrait inclure le F-35 de LOCKHEED MARTIN. * BIOGEN - La société de biotechnologie américaine et son partenaire japonais Eisai ont annoncé mardi que les autorités chinoises avaient accordé un statut d'examen prioritaire au Lecanemab, leur traitement de la maladie d'Alzheimer. * GOLDMAN SACHS GROUP - Le directeur général David Solomon doit dévoiler ce mardi les objectifs financiers à moyen terme de la banque américaine d'investissement à l'occasion d'une journée investisseurs, selon des analystes. * ROBINHOOD MARKETS a annoncé lundi avoir reçu une assignation à comparaître en décembre de la part de la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme boursier américain, concernant des opérations sur des cryptomonnaies. * OAKTREE CAPITAL prévoit de lever 10 milliards de dollars (9,42 milliards d'euros) pour un nouveau fonds destiné à financer d'importantes acquisitions dans le capital-investissement, rapporte mardi le Financial Times, citant une lettre adressée aux clients du gestionnaire d'actifs américain. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)