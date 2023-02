Les valeurs à suivre à Wall Street

PARIS, 23 février (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,19% pour le Dow Jones, de 0,41% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,78% pour le Nasdaq: * NVIDIA bondit de 8,4% dans les transactions hors séance après la publication mercredi d'une prévision de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours supérieur aux attentes de Wall Street. * EBAY chute de près de 6% dans les transactions hors séance, le spécialiste de la vente aux enchères ayant prévenu mercredi s'attendre à une baisse de la demande sur le semestre en cours après un recul de son bénéfice sur les trois derniers mois de 2022 dans un contexte de pression sur les dépenses de consommation aux Etats-Unis et Europe. * MODERNA gagne 2,5% dans les transactions hors séance, le laboratoire ayant annoncé mercredi que son vaccin expérimental contre le cancer de la peau associé au Keytruda de MERCK & CO bénéficiait désormais du statut de "traitement révolutionnaire" selon l'appellation des autorités réglementaires américaines. * BANK OF AMERICA (BofA) a provisionné 1,2 milliard de dollars (1,13 milliard d'euros) pour des litiges et des règlements d'amendes l'an dernier contre 164 millions de dollars en 2021, montre un avis réglementaire publié mercredi. * WELLS FARGO & CO a licencié cette semaine des centaines de banquiers spécialisés dans les crédits immobiliers dans le cadre de son récent plan stratégique, a rapporté la chaîne CNBC mercredi, citant des sources au fait du dossier. * BUMBLE prend près de 2% en avant-Bourse après avoir annoncé anticiper une croissance de ses revenus cette année de 16 à 19%, un taux supérieur aux attentes du marché. * NETAPP chute de 5% dans les transactions hors séance après la publication d'un bénéfice ajusté par action au titre du quatrième trimestre en dessous des attentes de Wall Street. * LUCID GROUP plonge de 10% dans les transactions hors séance, le fabricant de véhicules électriques ayant publié un chiffre d'affaires trimestriel inférieur au consensus de Refinitiv. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)