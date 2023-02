Les valeurs à suivre à Wall Street

Les valeurs à suivre à Wall Street













21 février (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street : * META PLATFORMS avance de 2,2% en avant-Bourse, la maison mère de Facebook ayant annoncé dimanche tester un service payant par abonnement mensuel dans le cadre de comptes certifiés. * HOME DEPOT recule de 2,5% en avant-Bourse en réaction à la publication d'une prévision de bénéfice annuel inférieure aux attentes de Wall Street dans un contexte de hausse des coûts et de baisse de la demande. * MICROSOFT, ACTIVISION BLIZZARD - Le président de Microsoft, Brad Smith, tentera ce mardi de convaincre les autorités européennes, lors d'une audience à huis clos, que l'offre de 69 milliards de dollars (64,7 milliards d'euros) du géant américain du logiciel sur l'éditeur de "Call of Duty" stimulera la concurrence, montre un document de la Commission européenne consulté par Reuters. * TRAVERE THERAPEUTICS bondit de 12% en avant-Bourse après l'approbation par la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité sanitaire aux Etats-Unis, de son traitement de l'insuffisance rénale. * WALMART et MEDTRONIC doivent publier leurs résultats ce mardi. (Rédigé par Diana Mandiá et Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)