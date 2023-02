Les valeurs à suivre à Wall Street

PARIS, 17 février (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street : * MODERNA - Le candidat-vaccin contre la grippe, utilisant la technologie de l'ARN messager, a généré une forte réponse immunitaire contre les souches A de la maladie mais n'a pas réussi à démontrer qu'il était au moins aussi efficace qu'un vaccin existant contre les souches B, moins répandue, a annoncé jeudi le groupe américain. Son action perdait 7% dans les échanges hors séance. * BOEING a annoncé jeudi qu'il allait intégrer sa division de financement Boeing Capital dans son unité d'avions commerciaux afin de simplifier sa structure d'entreprise. * PFIZER et Valneva ont annoncé l'exclusion d'un pourcentage important de participants recrutés aux Etats-Unis pour une étude de phase III sur un candidat vaccin contre la maladie de Lyme, en raison des violations des Bonnes Pratiques Cliniques (BPC) dans certains centres gérés par une société tierce. * APPLIED MATERIALS a publié un chiffre d'affaires trimestriel largement supérieur aux attentes, grâce à un carnet de commandes bien rempli et à une demande solides pour ses outils utilisés dans la fabrication de puces pour l'industrie automobile et l'intelligence artificielle. * VISA a annoncé que la démission, qui sera effective fin septembre, de son directeur financier, Vasant Prabhu. * DOORDASH a annoncé jeudi un programme de rachat d'actions de 750 millions de dollars et anticipe une mesure clé sur le bénéfice au-dessus des attentes après une forte croissance au quatrième trimestre. Le groupe de livraisons de repas a pris jusqu'à 12% dans les échanges après la clôture jeudi. * TESLA a augmenté vendredi les prix en Chine de certains modèles de son SUV de taille intermédiaire Model Y, montre son site internet. (Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)