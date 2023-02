Les valeurs à suivre à Wall Street

(Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où les contrats à terme sur indices suggèrent une baisse de 0,5% à 1,6% à l'ouverture: * APPLE a publié jeudi un bénéfice trimestriel inférieurs aux attentes pour la première fois depuis 2016 en raison de la faiblesse des ventes d'iPhone et a dit anticiper un recul de son chiffre d'affaires pour un deuxième trimestre consécutif. Le groupe perdait près de 4% en avant-Bourse. * AMAZON a prévenu jeudi que son bénéfice d'exploitation risquait de continuer à baisser au cours du trimestre en cours, les licenciements massifs n'ayant pas suffi à compenser la baisse des dépenses des consommateurs et des clients de ses services "cloud". Dans les échanges en avant-Bourse, le géant mondial du commerce en ligne perdait plus de 4%. * ALPHABET reculait de 4,5% en avant-Bourse après avoir annoncé jeudi un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriels inférieurs aux attentes alors que l'activité publicitaire de la maison mère de Google pâtit du ralentissement économique. * FORD perdait 5,3% dans les échanges en avant-Bourse, le constructeur automobile ayant fait état jeudi d'une baisse de son bénéfice trimestriel et prévoyant une année difficile. * QUALCOMM perd 3,6% dans les échanges avant l'ouverture après avoir annoncé jeudi un chiffre d'affaires et un bénéfice pour le deuxième trimestre de son exercice décalé inférieurs aux attentes, le fabricant de puces étant pénalisé par une faible demande de smartphones et une surabondance de l'offre, une tendance qui devrait durer au premier semestre. * REGENERON a annoncé vendredi un bénéfice meilleur que prévu pour le quatrième trimestre, la forte demande pour le Dupixent, son traitement de l'eczéma, ayant permis de compenser la baisse des ventes de son médicament vedette Eylea contre la dégénérescence maculaire. * La chaîne de cafés STARBUCKS a fait état d'une baisse de ses ventes trimestrielles en Chine quatre fois plus importante que sa propre estimation et a dit ne pas avoir de visibilité sur le calendrier de la reprise complète de l'activité dans ce pays. Le groupe reculait de 2,5% avant l'ouverture. * TESLA a vendu 66.051 véhicules électriques fabriqués en Chine en janvier, ce qui représente une hausse de 18% par rapport à décembre, selon les données publiées vendredi par l'Association chinoise des voitures de tourisme (CPCA). Le groupe a en outre réduit les prix de certains de ses modèles en Corée du Sud, a déclaré vendredi un responsable local des ventes du constructeur américain. L'action progressait de 1% avant l'ouverture. * GILEAD avançait de 3,5% dans les échanges en avant-Bourse après avoir annoncé jeudi un bénéfice plus élevé que prévu au quatrième trimestre, grâce à la forte demande pour ses médicaments contre le VIH et le cancer, tandis que le Veklury, son antiviral contre le COVID-19, a vu ses ventes doubler les attentes du marché. * Le groupe d'assurance CIGNA a fait état vendredi d'un bénéfice trimestriel au-dessus des estimations de Wall Street, aidé par une forte baisse des coûts médicaux due à une diminution des hospitalisations liées au COVID-19. * NORDSTROM - L'investisseur activiste Ryan Cohen est en train d'acquérir une participation importante dans la chaîne de grand magasins et cherche à pousser le groupe à remanier son conseil d'administration, selon des sources au fait de la question. Le titre grimpait de plus de 30% en avant-Bourse. * SILVERGATE - Les procureurs fédéraux enquêtent sur le spécialiste des cryptomonnaies et ses relations avec la plate-forme d'échange de cryptoactifs FTX et la société de trading de Sam Bankman-Fried, Alameda Research, selon une source au fait du dossier. Le titre était indiqué en baisse de 12,5%. * CARLYLE est en pourparlers pour embaucher Harvey Schwartz, ancien cadre de la banque Goldman Sachs, comme nouveau directeur général, a rapporté jeudi Semafor, citant des sources au fait du dossier. * KOHL'S a annoncé la nomination de Tom Kingsbury au poste de directeur général, poste qu'il occupe déjà par intérim. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Laetitia Volga)