Les valeurs à suivre à Wall Street

PARIS, 20 septembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur indices suggèrent une baisse de 0,24% pour le Dow Jones, de 0,24% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,4% pour le Nasdaq :

* APPLE a annoncé mardi qu'il allait relever à partir du mois prochain les prix des applications et des achats intégrés sur son App Store dans l'ensemble de la zone euro et dans certains pays d'Asie et d'Amérique du Sud.

* UNITED HEALTH - Un juge américain a rejeté lundi la demande du ministère de la Justice de blocage du projet de rachat de CHANGE HEALTHCARE pour huit milliards de dollars (autant d'euros). L'action Change Healthcare gagnait 7% dans les transactions hors séance après la clôture des marchés américains.

* FORD - Le constructeur automobile a déclaré lundi que ses coûts d'approvisionnement augmenteraient d'environ un milliard de dollars de plus que prévu sur le troisième trimestre et que 40.000 à 45.000 véhicules ne pourraient pas être mis en vente faute de composants. Le titre chutait de 4,4% dans les échanges hors séance après la clôture.

* META PLATFORMS - L'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcé pour autoriser les autorités de la concurrence à tenir compte de la compatibilité d'une pratique commerciale avec le règlement général sur la protection des données, un avis qui, s'il est suivi par la Cour, constituerait un revers pour le propriétaire de Facebook et Instagram.

* ZENDESK - Les actionnaires de l'éditeur de logiciels ont approuvé lundi le projet de rachat du groupe par un consortium de fonds d'investissement emmené par Hellman & Friedman et Permira.

(Rédigé par Marc Angrand, édité par Sophie Louet)