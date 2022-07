Les valeurs à suivre à Wall Street

PARIS, 29 juillet (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse :

* APPLE a publié jeudi un bénéfice et des ventes trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street, surmontant mieux qu'attendu la pénurie de composants et profitant d'une demande continue pour ses iPhones en dépit d'un contexte inflationniste. Le titre gagnait 2,6% en avant-Bourse.

* AMAZON a déclaré jeudi qu'il anticipait un bond de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, comptant bénéficier du relèvement du prix de son abonnement "Prime" tandis qu'une surcharge carburant appliquée aux commerçants présents sur sa plate-forme a permis de compenser la hausse des coûts de livraison. Le titre du géant du commerce en ligne grimpait de 12,3% dans les échanges en avant-Bourse.

* INTEL a revu à la baisse ses prévisions de ventes et de bénéfice annuels après avoir publié des résultats du deuxième trimestre inférieurs aux attentes en raison du ralentissement de la demande pour ses semi-conducteurs pour ordinateurs. L'action perdait près de 9% en avant-Bourse.

* CHEVRON gagnait plus de 3% en avant-Bourse après avoir relevé sa prévision de rachat d'actions et publié le plus important bénéfice trimestriel de son histoire, grâce à de solides marges sur les carburants et aux prix élevés du gaz naturel et du pétrole.

* CONTINENTAL RESOURCES a publié un bénéfice trimestriel au-dessus des attentes grâce à la hausse des cours du pétrole.

* ROKU a publié une perte trimestrielle plus lourde que prévu et retiré sa prévision de croissance de chiffre d'affaires annuel alors que la crise économique plombe son activité publicitaire. Il chutait de 26% en avant-Bourse.

* COMCAST - JP Morgan abaisse sa recommandation de "surpondérer" à "neutre".

* SPIRIT AIRLINES - JP Morgan abaisse sa recommandation à "sous-pondérer" contre "surpondérer". (Rédigé par Laetitia Volga, édité par Sophie Louet)