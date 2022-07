Les valeurs à suivre à Wall Street

20 juillet (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme signalent une ouverture en légère hausse :

* NETFLIX - Le géant du streaming américain gagnait 7,9% dans les échanges en avant-Bourse après avoir fait état mardi d'une perte de 970.000 abonnés sur la période avril-juin, évitant le pire scénario que le groupe craignait, et a dit s'attendre à ce que son nombre d'abonnés reparte à la hausse au cours du trimestre actuel.

Le groupe a aussi annoncé l'acquisition du studio d'animation australien, Animal Logic.

* TESLA - Un jury de Floride a estimé que le constructeur de voitures électriques était responsable seulement à hauteur de 1% de la mort d'un homme de 18 ans dont la berline Model S a percuté un mur en béton après la désactivation du limiteur de vitesse, le conducteur et son père ayant été jugés responsables à 99%.

Le groupe publiera ses résultats trimestriels après la clôture.

* NOVAVAX - Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont recommandé mardi l'utilisation du vaccin contre le COVID-19 du groupe pharmaceutique pour les personnes âgées de 18 ans et plus. Le titre gagne 1,5% en avant-Bourse.

* OMNICOM - Le titre prenait près de 7% en avant-Bourse après la publication par le groupe publicitaire américain d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice trimestriel supérieurs aux attentes.

* CHEVRON - HSBC relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et abaisse son objectif de cours de 183 dollars à 167 dollars.

* CONOCOPHILLIPS, EOG RESOURCES, PIONEER NATURAL RESOURCES CO - MKM Partners entame le suivi des trois valeurs avec une recommandation à "acheter".

* OCCIDENTAL PETROLEUM - MKM Partners entame le suivi avec une recommandation à "neutre" et un objectif de cours de 65 dollars. (Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)