Les valeurs à suivre à Wall Street

28 juin (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme sur indices donnent une ouverture en hausse d'environ 0,5% :

* MORGAN STANLEY, GOLDMAN SACHS, BANK OF AMERICA et WELLS FARGO ont relevé leurs dividendes après avoir affiché de solides performances lors des tests de résistance de la Réserve fédérale tandis que JPMORGAN & CHASE et CITIGROUP ont maintenu les leurs.

* NIKE reculait de 2,3% avant l'ouverture après avoir publié une prévision de chiffre d'affaires trimestriel inférieure aux attentes du marché, l'équipementier sportif s'attendant à devoir accorder davantage de réductions à ses clients et à des difficultés supplémentaires en Chine, son marché le plus rentable, en lien avec le COVID-19.

* BERKSHIRE HATHAWAY a annoncé lundi avoir acheté 794.389 actions supplémentaires d'OCCIDENTAL PETROLEUM, portant sa participation à 16,4% dans la société pétrolière qui prenait 2,6% en avant-Bourse.

* LOCKHEED MARTIN a remporté un contrat de 2,3 milliards de dollars (2,17 milliards d'euros) pour fournir au moins 120 H-60M Black Hawks à l'armée américaine, a annoncé lundi le Pentagone.

* ROBINHOOD - Le directeur général de la plate-forme d'échange de cryptomonnaies FTX, Sam Bankman-Fried, a démenti lundi les informations de l'agence Bloomberg selon lesquelles le groupe était en discussions en vue d'un éventuel rachat de Robinhood.

Par ailleurs, Goldman Sachs a relevé sa recommandation à "neutre" contre "vendre".

* WALT DISNEY gagnait 2,6% en avant-Bourse après que le parc Disneyland de Shanghaï a annoncé sa réouverture jeudi prochain, après plus de trois mois de fermeture en raison des restrictions anti-COVID-1.

* Les exploitants de casinos LAS VEGAS SANDS, WYNN RESORTS et MELCO RESORTS gagnaient de 6% à 10,7% dans les échanges en avant-Bourse après l'annonce d'un assouplissement des restrictions liées au COVID-19 en Chine.

* La compagnie JETBLUE AIRWAYS a relevé lundi son offre de rachat sur SPIRIT AIRLINES, de 33,50 dollars par action à 34,15 dollars.

* COINBASE GLOBAL - Goldman Sachs abaisse sa recommandation à "vendre" contre "neutre".

* ORACLE - Goldman Sachs reprend le suivi du titre à "vendre". (Rédigé par Valentine Baldassari et Laetitia Volga, édité par)